İspanyol devi Real Madrid forması giyen Brezilyalı forvet Endrick, 6 aylığına kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'a transfer oldu.

Real Madrid'in genç forveti Endrick, Xabi Alonso yönetiminde forma şansı bulamazken kiralık olarak Fransa'nın yolunu tuttu.

MAAŞININ YARISINI REAL VERECEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid, 19 yaşındaki genç golcünün maaşının yarısını karşılayacak ve Endrick sezon sonunda İspanya'ya geri dönecek.

60 MİLYON AVROYA TRANSER EDİLDİ

Real Madrid, Palmeiras'tan transfer ettiği Endrick'in bonservisine 35 milyon avro + 25 milyon avro bonus ödemişti.

GOL KATKISI YAPAMADI

Bu sezon Real Madrid'de 3 maçta forma giyebilen Endrick, gol ya da asist katkısı yapamadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası