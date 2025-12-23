Türkiye Gazetesi
Real Madrid genç yıldızı kiralık gönderdi: Maaşını yarısı karşılanacak
İspanyol devi Real Madrid forması giyen Brezilyalı forvet Endrick, 6 aylığına kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'a transfer oldu.
Real Madrid'in genç forveti Endrick, Xabi Alonso yönetiminde forma şansı bulamazken kiralık olarak Fransa'nın yolunu tuttu.
MAAŞININ YARISINI REAL VERECEK
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid, 19 yaşındaki genç golcünün maaşının yarısını karşılayacak ve Endrick sezon sonunda İspanya'ya geri dönecek.
60 MİLYON AVROYA TRANSER EDİLDİ
Real Madrid, Palmeiras'tan transfer ettiği Endrick'in bonservisine 35 milyon avro + 25 milyon avro bonus ödemişti.
GOL KATKISI YAPAMADI
Bu sezon Real Madrid'de 3 maçta forma giyebilen Endrick, gol ya da asist katkısı yapamadı.
