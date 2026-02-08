Doğu Anadolu’nun kristal karıyla ünlü Sarıkamış Kayak Merkezi, hafta sonu tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınıyla hareketlendi. Otellerin doluluk oranı yüzde 80’in üzerine çıktı. Kayak Merkezi’ndeki yoğunluk böyle görüntülendi.

Doğu Anadolu’nun en önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış’ta, hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar pistlere akın etti. Hava sıcaklığının kayak için uygun seviyelerde seyrettiği merkezde, yerli ve yabancı turistler karın tadını doyasıya çıkardı.

"PİSTLERDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER"

Sabahın erken saatlerinden itibaren kayak takımlarını ve kızaklarını alan vatandaşlar, telesiyejlerin yolunu tuttu. Telesiyejlerle zirveye çıkan vatandaşlar, sarıçam ağaçlarının arasından aşağı süzüldü. Profesyonel kayakçıların yanı sıra çocukların ve acemi kayakçıların heyecanı ise renkli görüntülere sahne oldu. Bazı vatandaşlar kayak yapmayı tercih ederken, bazıları ise kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

"DOLULUK ORANI MEMNUN EDİYOR"

Sarıkamış’ta otellerinin doluluk oranının yüzde 80’in üzerinde olduğun olduğunu belirten bir otelin Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu, "Evet Sarıkamış Kayak Merkezi bu sezon gerçekten hak ettiği güzelliği, hak ettiği doluluğu yaşıyor. Otellerimizin tamamına yakını yüzde 80’in üzerinde doluluk oranına ulaştı. Her zaman söylüyoruz. Bizim kristal karımız var, Sarıçam ormanımız var. Bu sene misafirlerimizi yurt dışını tercih etmeyip, sadece Sarıkamış’ı tercih ettiler" dedi.

JAK TİMLERİ HAZIR

Oteller bölgesindeki doluluk oranlarının yüzde 80’in üzerine çıktığı öğrenilirken, 2026 sezonunun oldukça verimli geçiyor. Modern telesiyej sistemleri ve her seviyeye uygun 9 farklı pistiyle hizmet veren merkezde, güvenli kayak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de hazır bulunuyor.

