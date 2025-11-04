Leroy Sane, Alman basınına konuştu: Geri döneceğim

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane; Bayern Münih'ten ayrılış süreci, sarı kırmızılı takıma transferi ve milli takım kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alman basınından Bild'e konuşan Sane, Galatasaray'da yeni bir sayfa açtığını ve takımda mutlu olduğunu söyledi. Sarı kırmızılı takımla Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine ilişkin de konuşan yıldız orta saha, iddialı olduklarını belirtti.

Bayern Münih'ten ayrılmasının ardından Almanya Milli Takımı'na çağrılmamasıyla alakalı soruyu da cevaplayan Sane, yeniden formasına kavuşmayı hedeflediğini kaydetti.

"SPORDA HERKESİN KENDİ GÖRÜŞÜ OLABİLİR"

Soru: "Almanya'da herkes sizin hakkınızda bir görüşe sahip. Neden bu kadar tartışmalı bir figürsünüz?"

"Bence bunlar birçok faktörün bir karışımı. Ben belirli bir stile sahip bir hücum oyuncusuyum. Potansiyelimi her zaman tutarlı bir şekilde gösteremedim. Buna ek olarak, birçok kişinin iyi tanımadığı ama kibir olarak yorumladığı bir karakterim var. Bu daha çok özgüvenle ilgili. Sporda herkesin kendi görüşü olabilir, bu da sporu heyecanlı kılan şeydir. Bununla başa çıkabiliyorum ama benim için önemli olan yakınlarımın görüşüdür. Bazen hakkımda ne tür görüşlerin olduğunu görmek neredeyse biraz garip geliyor."

"İŞLER ARTIK ÇOK DAHA İYİ GİDİYOR"

Soru: "Bayern Münih'ten ayrıldığından bu yana Galatasaray dönemini nasıl değerlendiriyorsunuz?"

"Uzun süredir futbol oynuyorum. Bu yüzden duygusal inişler - çıkışlar denilen şeyi iyi bilirim. Her iki maçta da oynamak isterdim. Ama daha birkaç derbi maçımız var. Teknik direktör Okan Buruk bana çok sıcak davrandı ve çok yakın iletişim kurduk. Kendime inanmaya devam etmem için beni motive etti. Milli maç arasında iyi antrenmanlar yaptıktan sonra olumlu bir hisse kapıldım: Artık her şey yolunda, uyum sağladım. İşler artık çok daha iyi gidiyor."

"HEDEFLERİMİZ İDDİALI"

Soru: "Şampiyonlar Ligi'nde şansınız nedir?"

"Güçlü bir takımımız olduğu için özel bir şey başarabiliriz. Hedeflerimiz iddialı, en azından play-off'a kalmak istiyoruz. Bunun ötesine gelince neler olacağını göreceğiz.

"GELECEĞİMİ GALATASARAY'DA GÖRDÜM"

Soru: "Neden Bayern Münih ile sözleşme uzatmadınız?"

"Karar verme zamanı yaklaştıkça, bu konuyu daha fazla düşündüm. Yeni bir sayfa açmak istedim. Galatasaray'ın hedefleri çok iddialı. Baskı çok fazlaydı. Bu yüzden geleceğimi Galatasaray'da gördüm. Sözleşme şartları tek başına belirleyici faktör değildi ama elbette önemli rol oynadı. Ancak 2020'de pandemi sırasında da Bayern Münih'e katıldığımda da maaşımda kesintiye uğradım. Benim için önemli olan, kariyerimde hala yaşamak istediğim şeylerdi. Galatasaray'ın sunduğu fırsat bana cazip geldi."

"BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

"Burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarlar bana harika bir karşılama yaptılar ve işimi çok kolaylaştırdılar. İstanbul'da taraftarların meşaleler yakması çok özel. Bu beni çok heyecanlandırdı ve çok minnettarım. Taraftarlar çok duygusal. İyi oynadığınızda inanılmaz şekilde kutlanıyorsunuz ama kaybettiğinizde de bazen ortam biraz gerginleşebiliyor."

"GERİ DÖNECEĞİMİ UMUYORUM"

Galatasaray'a transferinden sonra Almanya Milli Takımı'na alınmamasına ilişkin:

"Julian Nagelsmann beni uzun zamandır tanıyor. Bayern Münih'te ve milli takımda benim teknik direktörümdü. Galatasaray'a transferimden bu yana iki kez telefonla konuştuk ve her şeyi açıkça konuştuk. Julian son birkaç yıldır bana büyük güven duyuyor ve her zaman yanımda oldu. Bunun benim için yeni bir durum olduğunu, ritmimi bulmak için zamana ihtiyacım olduğunu biliyordu. Burada işlerin yoluna girmesi gerekiyordu ve bu her zaman açıkça konuşuldu. Bu yüzden kızgın ya da kırgın değilim. Ne yapmam gerektiğini konuştuk. Güçlü yönlerimi kullanmam, maçlarda enerjimi ortaya koymam gerekiyordu. Tekrar kadroya girebileceğimi biliyorum. Julian'a benim için yaptıkları için minnettarım. Geri döneceğimi umuyorum"