Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Olaylı Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR konuşmaları paylaşıldı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçların VAR kayıtları açıklandı.
TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN KIRMIZI POZİSYONU
VAR: "Ali hocam, potansiyel bir kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum. Ali ilk görüntüde oyuncunun temas noktasını izleteceğim sana. Şu an temas noktası. Şimdi de normal hızda gösteriyorum sana."
Ali Yılmaz: "Tamam hocam, sarı kartı iptal ediyorum."
VAR: "Evet, 10 numara kırmızı kart direkt serbest vuruş."
