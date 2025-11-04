Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçların VAR kayıtları açıklandı.

TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN KIRMIZI POZİSYONU

VAR: "Ali hocam, potansiyel bir kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum. Ali ilk görüntüde oyuncunun temas noktasını izleteceğim sana. Şu an temas noktası. Şimdi de normal hızda gösteriyorum sana."

Ali Yılmaz: "Tamam hocam, sarı kartı iptal ediyorum."

VAR: "Evet, 10 numara kırmızı kart direkt serbest vuruş."