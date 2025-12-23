Kaydet

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan Karataş İlkokulu'nda, teneffüs sırasında nefes borusuna yabancı bir cisim kaçan 8 yaşındaki Yusuf Y., ölümle burun buruna geldi. Küçük çocuğun nefes almakta zorlandığını ve çırpındığını fark eden sınıf öğretmenleri Sinan Kaplan ve Ayfer İlbaş, saniyelerle yarışarak derhal harekete geçti. İlk yardım eğitimi sayesinde soğukkanlılığını koruyan öğretmen Sinan Kaplan, öğrencisine profesyonel bir müdahalede bulunarak Heimlich manevrası uyguladı. Okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anlarda, öğretmenin bilinçli müdahalesi sonucu boğazındaki cisim çıkan küçük Yusuf, derin bir nefes alarak kendine geldi. Öğretmenlerin dikkati ve hızlı refleksi sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönülürken, minik öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

