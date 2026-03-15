Marmara ve Akdeniz’in kâbusu şimdi de Ege’de! Dokunanı öldürebilir
Türkiye'de özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde kızılçam ve karaçam ağaçlarında görülen çam kese böcekleri için Muğla’da alarm verildi. Mekanik ve biyolojik yöntemler kullanılarak yok edilmeye çalışılan böceklerin, temas halinde alerjik reaksiyon oluşturarak ölümcül olabileceği belirtildi.
- Mücadelede ağaçlardaki beyaz keseler makaslarla kesilerek toplanıyor ve tel kafeslere yerleştirilerek doğal parazitler tarafından yok edilmesi sağlanıyor.
- Nisan ayında toprağa inen tırtıllar ağaçların gelişimini yavaşlatarak zayıf düşmelerine neden oluyor.
- Laboratuvarlarda üretilen ve çam kese böceğiyle beslenen yırtıcı böcekler ormanlara bırakılıyor.
- Tırtılların üzerindeki tüyler insanlarda alerjik reaksiyonlara, deri döküntülerine ve evcil hayvanlarda ciddi sorunlara yol açabiliyor.
- Ağaç gövdelerinden toprağa inen tırtılların üzerindeki ayna kılları güçlü bir alerjen niteliği taşıyor ve temas halinde alerjik etkiye neden olabiliyor.
Hava sıcaklığının yeniden artmaya başlamasıyla birlikte, çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde çam kese böcekleri yeniden görülmeye başlandı. Ağaçların üzerinde beyaz keseler şeklinde görülen böcekler için çiftçiler harekete geçti.
KİMYASAL DEĞİL MEKANİK YÖNTEM
Muğla'nın Marmaris ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki ormanlık alanlarda görülen çam kese böceğiyle mücadele çalışmalarına başladı. Ekipler böceklerin ağaçlardan uzaklaştırılması için kimyasal değil, mekanik ve biyolojik yöntemler kullandıklarını söyledi.
TEL KAFESE YERLEŞTİRİLİYOR
Çam kese böceğiyle mücadelede doğaya zarar vermeyen yöntemlere başvurulurken, mekanik yöntemde ağaçlardaki beyaz keseler makaslarla kesilerek toplanıyor. Sonra tel kafeslerin içine yerleştirilen zararlı keseler, doğal parazitler tarafından yok ediliyor.
GELİŞİMİNİ YAVAŞLATIYOR
Yetkililere göre, Nisan ayında tırtıllar toprağa inerek katar şeklinde ilerliyor. Bu türün ağaçları kuruttukları düşünülse de çam kese böcekleri ağaçları tamamen kurutup öldürmüyor, yalnızca ağaçların gelişimini yavaşlatarak zayıf düşmelerine neden oluyor.
YIRTICI BÖCEKLER ORMANA BIRAKILIYOR
Öte yandan laboratuvarlarda üretilen ve çam kese böceğiyle beslenen yırtıcı böcekler de ormanlara bırakılıyor. Yapılan mücadele çalışmaları kapsamında ayrıca kuş popülasyonunun artırılması amacıyla da ormanlara kuş yuvaları asılıyor.
ÇAM KESE BÖCEĞİNİN ZARARLARI NELER?
Çam kese böceği (Thaumetopoea pityocampa), özellikle kızılçam ve karaçam ormanlarında iğne yaprakları yiyerek ağaçların zayıflamasına, fotosentez kaybına ve diğer zararlıların saldırısına açık hale gelmesine neden olan bir orman zararlısıdır. Tırtılların üzerindeki tüyler insanlarda ciddi alerjik reaksiyonlara, deri döküntülerine ve evcil hayvanlarda (köpekler) dil şişmesi/nekrozu gibi ölümcül sonuçlara yol açabilir.
ALERJİYE NEDEN OLABİLİR
Türkiye'de yaygın olan çam kese böceklerinin özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde kızılçam ve karaçam ağaçlarında görülüyor. Nisan sonu ve mayıs ortasına kadar geçen sürede erginleşip kelebek olabilmek için ağaç gövdelerinden toprağa inen tırtılların bu dönemde yoğun görüldüğü biliniyor. Tırtılların üzerinde ayna kılları denilen beyaz küçük kıllar, güçlü bir alerjen niteliği taşıyor. Ayna kılları özellikle ince derinin olduğu bilek ve boyun kısmında şişmelere neden olabiliyor. Vatandaşlar bunların tırtıllarıyla temas etmesinler çünkü bu temas alerjik etkiye neden olabilir.