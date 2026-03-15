Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi tatil planlarını ve ziyaret programlarını şimdiden yapmaya başladı. Yurt genelinde yağış beklenirken 20-21-22 Mart hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Peki, Bayramda hava nasıl olacak? İşte detaylar ve Meteorolojik tahminler...

Bayramda hava nasıl olacak merak edilirken tahminler de MGM tarafından kamuoyuna duyuruldu. 20 Mart Cuma günü başlayacak bayram boyunca birçok bölgede aralıklı yağmur ve sağanak yağış beklenirken, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanakların da görülebileceği tahmin ediliyor. İşte 20, 21 ve 22 Mart tarihlerine ilişkin hava durumu tahminleri...

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji verilerine göre bayram boyu ülke genelinde yağışlı bir hava bekleniyor. Ülkenin büyük bölümünde bulutlu ve yer yer yağışlı hava etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, haftanın ilerleyen günlerinde batı bölgelerden başlayarak sıcaklıklarda bir miktar düşüş yaşanabileceği tahmin ediliyor. Bayram süresince bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebileceği de belirtiliyor.

BAYRAMDA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji tahminlerine göre bayram boyunca yurdun büyük kısmında yağış ihtimali söz konusu. İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağmur ve sağanak geçişleri görülebileceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise zaman zaman karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

20-21-22 MART HAVA DURUMU

2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayramın birinci günü 20 Mart Cuma yurt genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Birçok bölgede yağmur ve sağanak yağış etkili olabilir.

Bayramın ikinci günü 21 Mart Cumartesi de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Ülke genelinde aralıklı yağmur ve sağanak geçişleri görülmesi beklenirken bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Bayramın üçüncü günü 22 Mart Pazar ise parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Türkiye’nin büyük bölümünde aralıklı yağışların devam edebileceği tahmin ediliyor. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde yağış ihtimalinin daha yüksek olabileceği MGM tarafından aktarıldı.

