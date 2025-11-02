Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe derbide iki kez penaltı bekledi

- Güncelleme:
Fenerbahçe derbide iki kez penaltı bekledi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünde iki kez penaltı bekledi.

Süper Lig'de Beşiktaş ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı iki pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

VAR'DAN İNCELEME UYARISI GELMEDİ

Sarı lacivertliler, Beşiktaş derbisinin 13. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.

Asensio'nun pasıyla ceza alanına giren Kerem Aktürkoğlu, Gabriel Paulista ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Kerem Aktürkoğlu, hakem Ali Yılmaz'a bakarak penaltı bekledi.

Hakem Ali Yılmaz, oyun durduktan sonra VAR hakemi Sarper Barış Saka tarafından inceleme uyarısı gelmedi.

İKİNCİ KEZ PENALTI İTİRAZI

Sarı lacivertli ekip, Beşiktaş derbisinde 45+2'de yine Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonunda penaltı bekledi.

Kerem Aktürkoğlu, Salih Uçan ile girdiği pozisyon sonrası yerde kaldı ve hakem Ali Yılmaz'a baktı. Penaltı noktasını gider gibi yapan Ali Yılmaz, oyunun sürmesini istedi.

