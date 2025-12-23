Rusya’da markette ailesinin alışveriş yapmasını bekleyen bir çocuğa sebepsiz yere yumruk atan bir şahıs, çocuğun babası tarafından öldüresiye dövüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan olay, sosyal medyada da gündem oldu.

Rusya’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir markette anne ve babasının alışveriş yapmasını bekleyen küçük bir çocuk, yetişkin bir şahsın saldırısına uğradı.

Rusyada pes dedirten görüntü! Ailesini bekleyen çocuk böyle yumruklandı

ÇOCUĞU SEBEPSİZ YERE YUMRUKLADI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çocuğun markette sakince ailesini beklediği görülüyor. O sırada çocuğun yanına gelen şahıs, durduk yerde çocuğun yüzüne yumruk atıyor. Talihsiz çocuk ise aldığı darbenin şiddetiyle yere yığılıyor.

Olayı uzaktan gören ve çocuğun babası olduğu düşünülen bir kişi ise hızla çocuğun yanına koşuyor. Saldırganı arkasından yakalayan adam, şahsın yüzüne art arda defalarca kez yumruk atıyor. Pes dedirten görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, olay kamuoyunda büyük tepki çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası