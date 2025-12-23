Sosyal medya fenomeni ve boksçu Jake Paul’un, Anthony Joshua ile yaptığı maçta çenesi kırılmıştı. Söz konusu maçtan rekor kazanç sağlayan Paul, ‘şimdiye kadarki en pahalı sosisli sandviç’ olarak nitelenen sandviçi, çenesinin kırık olması sebebiyle blenderdan geçirerek yedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

ABD’nin Miami şehrinde geçtiğimiz günlerde Anthony Joshua ile maça çıkan Jake Paul’un söz konusu maçtan 92 milyon dolar (yaklaşık 3 milyar TL) kazanç elde ettiği kaydedildi. Söz konusu meblağ, dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ÇENESİ KIRILDI, DİŞLERİ ÇEKİLDİ

Aynı maçta çenesi iki yerden kırılan Paul’un birçok dişi de çekildi. Yaklaşık bir haftadır sadece sıvı gıdayla beslenebilen ünlü boksçu, bu kez de ‘dünyanın en pahalı sandviçi’ olduğu iddia edilen bir sosisliyi yediği görüntülerle gündem oldu.

BU KEZ DE YEDİĞİ SANDVİÇLE GÜNDEMDE

The Sun’ın haberinde, Paul’un katıldığı bir partide içinde havyar olduğu düşünülen yaklaşık 6 bin dolarlık (yaklaşık 256 bin TL) sosisli sandviçi blenderdan geçirdiği anlara ait görüntüler yer aldı. Görüntülerde Paul’un konuşmaya çalışırken acı çektiği ve ağzını tam anlamıyla açamadığı görüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan karelere binlerce yorum yağdı.

