ABD’nin Miami şehrinde Anthony Joshua ile maça çıkan Jake Paul’un söz konusu maçtan 92 milyon dolar (yaklaşık 3 milyar TL) kazanç elde ettiği kaydedildi. Paul'un çenesinin kırıldığı maçta, ringde geçirdiği her saniyede 93 bin dolar (yaklaşık 4 milyon TL) kazandığı ortaya çıktı. İngiliz basınına yansıyan haberlerde ise, Paul’un ‘kazancı karşısında çenesinin kırıldığını unuttuğu’ yorumunda bulunuldu.

ABD’nin Miami şehrinde boksseverlerin merakla beklediği maçta Jake Paul ile Anthony Joshua karşı karşıya geldi. Netflix platformu üzerinden canlı yayınlanan maçta ABD'li boksör Joshua, rakibi Jake Paul'u 6. rauntta nakavt ederek tarihi maçın kazanan ismi oldu. Söz konusu maçta çenesi kırılan Paul’un kazancı ise dudak uçuklattı.

SANİYE BAŞINA 4 MİLYON TL

Mücadele süresince ringde toplam 989 saniye kalan Paul'un, bu sürede 92 milyon dolar (yaklaşık 3 milyar TL) gelir elde ettiği ortaya çıktı. Paul’un ringde geçirdiği her saniyede 93 bin dolar (yaklaşık 4 milyon TL) kazanç elde ettiği kaydedildi.

SPOR DÜNYASINDA YANKI UYANDIRDI

Spor dünyasında büyük yankı uyandıran kazanç, sosyal medyada da gündem oldu. Eski ağır sıklet dünya şampiyonu Anthony Joshua’nın ağır darbesiyle nakavt olan ve çenesi kırılan Paul, yaşadığı talihsizliğe rağmen kariyerinin en büyük kazançlarından birini elde etti. İngiliz basınına yansıyan haberlerde ise, Paul’un ‘kazancı karşısında çenesinin kırıldığını unuttuğu’ yorumunda bulunuldu.

