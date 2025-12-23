Eskişehir'de 7 gün önce kaybolan ve günlerdir ekiplerce Porsuk Çayı'nda aranan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'ın cansız bedeni bulundu.

Günlerdir aranan kayıp öğretmenden acı haber

Porsuk Çayı'nın Gökmeydan Mahallesi kısmında yoğunlaşan aramalara rağmen cesedin Gündoğdu mahallesi Mihallıçık caddesi yanındaki Porsuk Çayı bölgesinde bulunduğu öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği bünyesindeki “Kurbağa Adamlar” isimli 6 dalgıç polisin cesedi bulduğu öğrenildi.

