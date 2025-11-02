Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde olay tepki: Bahis yapsana!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide hakem Ali Yılmaz'a bahis göndermesi yapıldı.

Dolmabahçe'de oynanan mücadelede ev sahibinde Orkun Kökçü ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, müsabakanın ilk devresinde kırmızı kart gördü.

TRİBÜNLERDEN HAKEME TEPKİ

Hakem kararlarına tepki gösteren siyah beyazlı taraftarlar, zaman zaman Ali Yılmaz'a "Bahis yapsana" tezahüratlarında bulundu.

BAHİS GÖNDERMESİ YAPILDI

TFF'nin birçok hakemin bahis oynadığını açıklamasının ardından yer yerinden oynarken Ali Yılmaz'ın kararları sonrası Beşiktaş taraftarı bahis göndermesi yaptı.

ORKUN KÖKÇÜ, FENERBAHÇE DERBİSİNDE KIRMIZI KART GÖRDÜ!

Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinin 26. dakikasında kırmızı kart görerek takımını sahada bir kişi eksik bıraktı.

Orkun, orta sahada Edson Alvarez’e yaptığı sert müdahalenin ardından VAR uyarısı sonrası hakem Ali Yılmaz tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

HAKEM ALİ YILMAZ, SERGEN YALÇIN'I TRİBÜNE GÖNDERDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde Orkun Kökçü’nün gördüğü kırmızı kart sonrası sahaya girip su şişesine tekme atmasının ardından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Orkun’un kırmızı kart görmesinin ardından sinirlenen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da sahaya girerek su şişesine tekme attı. Tecrübeli teknik adam da bu hareketinin ardından kırmızı kart gördü.

Sergen Yalçın, kırmızı kartın ardından hakem Ali Yılmaz’ın üzerine doğru yürüyerek itirazlarda bulundu. 52 yaşındaki teknik adam, araya giren görevliler tarafından sakinleştirildi ve sonrasında da tribüne çıktı.