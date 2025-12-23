Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 23 Aralık Salı günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR'ı (Video Yardımcı Hakem) belli oldu. Chobani Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasındaki derbide Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MFK), mücadelenin VAR hakeminin Abdullah Buğra Taşkınsoy olduğunu duyurdu. AVAR'da ise Anıl Usta ve Gökhan Barcın görev yapacak.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Erbil yapacak.

Oğuzhan Çakır

