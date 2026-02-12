Şırnak’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma sonrası gözler valilik ve kaymakamlık açıklamalarına çevrildi. 12 Şubat Perşembe günü için bir ilçede eğitime ara verildiği duyuruldu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde son günlerde etkisini artıran kar yağışı, bazı yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Şırnak’ta da özellikle yüksek kesimlerde görülen yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitimle ilgili kararlar gündeme geldi. Peki, 12 Şubat Şırnak'ta okullar tatil mi?

ŞIRNAK'TA OKULLAR TATİL Mİ 12 ŞUBAT?

12 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla Şırnak genelinde tüm okulların tatil edildiğine dair bir karar bulunmuyor. Ancak il merkezinden farklı olarak bazı ilçelerde hava şartlarına bağlı olarak yerel kararlar alındı.

Meteoroloji verilerine göre bölgede kar yağışı aralıklarla devam ederken, özellikle gece saatlerinde buzlanma riskinin arttığı bildirildi. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin yalnızca resmi açıklamalara takip etmesi öneriliyor.

Şırnakta okullar tatil mi 12 Şubat? Bir ilçede eğitime ara verildi

BİR İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 Şubat 2026 tarihinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Beytüşşebap Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada,

"İlçemiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek riskler göz önünde bulundurularak, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve tüm eğitim çalışanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. maddeleri uyarınca ilçemiz genelindeki tüm resmi ve özel okul/kurumlarda eğitim-öğretime 12 Şubat 2026 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel veya çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları, engelli personel, aynı gün içerisinde idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, yapılacak resmi duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur" denildi.

Şırnakta okullar tatil mi 12 Şubat? Bir ilçede eğitime ara verildi

Haberle İlgili Daha Fazlası