İzmir’de 12 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı “İzmir'de okullar tatil mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelerde İzmir dahil 11 il için sarı kodlu uyarı verilirken, kent genelinde yağışların çok kuvvetli olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Şubat Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren İzmir genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Muğla’da Bodrum ve Milas’tan gelen tatil haberleri sonrası İzmirli veliler ve öğrenciler, İzmir Valiliği’nden gelecek muhtemel açıklamaya kilitlendi. Peki, İzmir'de okullar tatil mi?

İzmirde okullar tatil mi? 12 Şubat için Meteoroloji 11 ilde sarı kodlu uyarı verdi!

İZMİR’DE OKULLAR TATİL Mİ?

İzmir’de 12 Şubat Perşembe günü için kuvvetli gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı yapılmasının ardından okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Meteoroloji, yağışların günün ilk saatlerinden itibaren il genelinde yer yer çok kuvvetli olacağını bildirdi. Fakat henüz İzmir’de il genelini kapsayan bir tatil kararı duyurulmadı.

İzmirde okullar tatil mi? 12 Şubat için Meteoroloji 11 ilde sarı kodlu uyarı verdi!

İZMİR VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

İzmir Valiliği’nden 12 Şubat 2026 Perşembe günü için okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarına göre gün içinde yeni bir duyuru yapılıp yapılmayacağı ise Valilik ve ilgili kurumların açıklamalarıyla netleşecek.

İzmirde okullar tatil mi? 12 Şubat için Meteoroloji 11 ilde sarı kodlu uyarı verdi!

İZMİR DAHİL 11 İLDE SARI KODLU UYARI VERİLDİ!

Meteoroloji tarafından yayımlanan değerlendirmeye göre İzmir’in de aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarı verildi. Sarı kod verilen iller Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Hatay, Mersin, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla ve Osmaniye oldu.

Uyarı kapsamında kuvvetli yağış, fırtına, ani su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

İzmirde okullar tatil mi? 12 Şubat için Meteoroloji 11 ilde sarı kodlu uyarı verdi!

İZMİR HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 12 Şubat Perşembe İzmir'de okullar tatil mi? 12 Şubat için Meteoroloji 11 ilde sarı kodlu uyarı verdi! 10 17 76 93 İzmir'de okullar tatil mi? 12 Şubat için Meteoroloji 11 ilde sarı kodlu uyarı verdi! 24 13 Şubat Cuma İzmir'de okullar tatil mi? 12 Şubat için Meteoroloji 11 ilde sarı kodlu uyarı verdi! 12 17 81 94 İzmir'de okullar tatil mi? 12 Şubat için Meteoroloji 11 ilde sarı kodlu uyarı verdi! 22 14 Şubat Cumartesi İzmir'de okullar tatil mi? 12 Şubat için Meteoroloji 11 ilde sarı kodlu uyarı verdi! 10 19 63 96 İzmir'de okullar tatil mi? 12 Şubat için Meteoroloji 11 ilde sarı kodlu uyarı verdi! 16 15 Şubat Pazar İzmir'de okullar tatil mi? 12 Şubat için Meteoroloji 11 ilde sarı kodlu uyarı verdi! 13 20 58 79 İzmir'de okullar tatil mi? 12 Şubat için Meteoroloji 11 ilde sarı kodlu uyarı verdi! 30 16 Şubat Pazartesi İzmir'de okullar tatil mi? 12 Şubat için Meteoroloji 11 ilde sarı kodlu uyarı verdi! 13 16 67 96 İzmir'de okullar tatil mi? 12 Şubat için Meteoroloji 11 ilde sarı kodlu uyarı verdi! 19

Haberle İlgili Daha Fazlası