Gediz Elektrik’in şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında İzmir genelinde 12 Şubat 2026 Perşembe günü çok sayıda planlı elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesinti programında farklı saat aralıklarında onlarca mahalle ve sokak yer alırken, “İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?” sorusu da günün en çok araştırılan başlıkları arasına girdi. İşte Gediz Elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

GDZ elektrik kesintisi listesine göre İzmir’de 12 Şubat tarihinde 97 ayrı kesinti planlaması olduğu açıklandı. Çalışmaların ilçelere göre değişen saatlerde yapılacağı, bazı bölgelerde ise kesintinin öğleden sonraya kadar sürebileceği belirtildi. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?



Gediz elektrik kesintisi 12 Şubat: İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?

GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT LİSTESİ

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Kesinti ID : 3617426

BUCA / İZMİR

Yıldızlar ( Şehit Er Zeki Toker Cd. Hasan Çavuş Sk. Manastır Sk. )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Kesinti ID : 3617435

BUCA / İZMİR

Yıldızlar ( Toker Sk. Koca Musa Sk. Şehit Er Zeki Toker Cd. Çamlık Sk. )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 17:00

Kesinti ID : 3617442

Gediz elektrik kesintisi 12 Şubat: İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?

BUCA / İZMİR

Kaynaklar Merkez ( 2003. Sk. 2006. Sk. 2010. Sk. 2011. Sk. 2013. Sk. 2014. Sk. 2018. Sk. 2019. Sk. 2021. Sk. 2031. Sk. 2035. Sk. 2036. Sk. Gürlek Sk. Mehmet Memiş Sk. Şehit Er Arif Serçe Sk. Şehit İslam Yeşil Sk. Atatürk Cd. 2034. Sk. Kaynaklar Nazım Hikmet Meydanı 2005. Sk. Öğretmen Mustafa Balcı Sk. 2037. Sk. 2012. Sk. 2046. Sk. 2002. Sk. 2032. Sk. 2043. Sk. 2039. Sk. 2041. Sk. 2023. Sk. 2020. Sk. 2001. Sk. )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 17:00

Kesinti ID : 3617453

BUCA / İZMİR

Kaynaklar Merkez ( Atatürk Cd. 2001. Sk. 2014. Sk. 2015. Sk. 2016. Sk. 2017. Sk. 2018. Sk. 2019. Sk. 2021. Sk. 2022. Sk. 2025. Sk. 2029. Sk. 2055. Sk. 2101. Sk. Celiloğlu Sk. Gazi Hasan Şen Sk. Şehit Er Arif Serçe Sk. Şehit İslam Yeşil Sk. 2027. Sk. 2101/1. Sk. Kaynaklar Nazım Hikmet Meydanı Öğretmen Mustafa Balcı Sk. 2042. Sk. 2041. Sk. 2023. Sk. 2028. Sk. 2053. Sk. 2054. Sk. 2058. Sk. 2105. Sk. 2106. Sk. 2030. Sk. Kabakçılar Sk. 2107. Sk. )

29 Ekim

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Kesinti ID : 3622869

BORNOVA / İZMİR

Kızılay ( 467. Sk. 474. Sk. 473. Sk. 472/1. Sk. 472. Sk. 471. Sk. 470. Sk. 469. Sk. 468. Sk. 476. Sk. 477. Sk. 483. Sk. 487. Sk. 490. Sk. 491. Sk. 491/1. Sk. 492. Sk. 493. Sk. 497. Sk. 498. Sk. 498/1. Sk. 499. Sk. Park İçi Yolu )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:30 - 14:30

Kesinti ID : 3622872

BORNOVA / İZMİR

Kazımdirik ( 357/3. Sk. 342/1. Sk. )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3622915

KARŞIYAKA / İZMİR

Cumhuriyet ( 6629. Sk. 6626/2. Sk. 6626/1. Sk. 6601/2. Sk. 6601/3. Sk. 6626. Sk. 6642. Sk. 6641. Sk. 6640. Sk. 6642/2. Sk. 6643. Sk. 6638. Sk. 6632. Sk. 6631. Sk. 6642/1. Sk. 6643/1. Sk. 6644. Sk. 6653. Sk. 6653/1. Sk. 6655. Sk. )

Örnekköy ( 6601. Sk. 7532. Sk. )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 17:00

Kesinti ID : 3623526

BERGAMA / İZMİR

Ayvatlar ( Ayvatalar Küme Evleri )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3624639

BAYINDIR / İZMİR

Arıkbaşı ( Arıkbaşı Cumhuriyet Sk. Arıkbaşı Cd. Huzur Sk. Göçmen Sk. Hürriyet1 Sk. Okul Sk. Sevgi Yolu Sk. Yeşilçam Sk. Arıkbaşı Hürriyet Sk. )

Çiftçigediği

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Kesinti ID : 3624841

Gediz elektrik kesintisi 12 Şubat: İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?

KARŞIYAKA / İZMİR

Bostanlı ( Suat Gürbüzer Sk. Şehit Kurmay Binbaşı Recep Güngör Parkı Hasan Ali Yücel Blv. 2014. Sk. 2014/1. Sk. Bestekar Yusuf Nalkesen Sk. 2013/1. Sk. )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3627794

FOÇA / İZMİR

Hacıveli ( 409. Sk. 414/1. Sk. 438. Sk. 434/1. Sk. 20. Sk. 20/4. Sk. 40/1. Sk. 40/2. Sk. 39/1. Sk. 415. Sk. Foça İzmir Karayolu Sk. 440. Sk. 439. Sk. 436. Sk. 430. Sk. 418. Sk. 416. Sk. 414. Sk. 413. Sk. 412. Sk. 411/1. Sk. 411. Sk. 412/1. Sk. )

Ilıpınar

Yeniköy

Yenibağarası

Kemal Atatürk ( 594. Sk. Atatürk Cd. 593. Sk. 591. Sk. 590. Sk. 587. Sk. 585. Sk. 589. Sk. 588. Sk. 578. Sk. 580. Sk. 581. Sk. 571. Sk. 577. Sk. 586. Sk. 582. Sk. )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3627797

KARŞIYAKA / İZMİR

Bahçelievler ( Tokadızade Şekip Bey Parkı İçi Yolu 1851/4. Sk. 1851/11. Sk. 1851/10. Sk. )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 14:00

Kesinti ID : 3627808

KARŞIYAKA / İZMİR

İmbatlı ( 1777/10. Sk. 6089. Sk. Ali Alp Böke Cd. Anadolu Cd. 6073. Sk. 6088. Sk. 1777/9. Sk. 6070. Sk. )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 17:00

Kesinti ID : 3627814

BAYRAKLI / İZMİR

Soğukkuyu ( 1847/16. Sk. Girne Blv. 7465. Sk. 1847/22. Sk. 1847/21. Sk. )

Postacılar ( 7610/2. Sk. 7610/1. Sk. 7610. Sk. 7467. Sk. 1847/28. Sk. )

Örnekköy

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

Kesinti ID : 3627827

ÖDEMİŞ / İZMİR

Hacıhasan ( Hacı Hasan Küme Evleri )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3627835

ÖDEMİŞ / İZMİR

Bıçakçı ( ovacık yaylası küm evler Bıçakçı Küme Evleri Kırdar Küme Evleri Kervan Yaylası Küme Evleri Börülcelik Küme Evleri )

Halıköy ( Ovacık Yaylası Küme Evler Ovacık Yaylası Küme Evleri Ovacık Küme Evleri )

Pirinççi ( BIÇAKÇI Pirinççi Köyü İç Yolu Pirinççi Küme Evleri Kızılkule Küme Evleri )

Bademli

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 17:00

Kesinti ID : 3627869

KARŞIYAKA / İZMİR

Tuna ( 1716. Sk. 1671. Sk. İbrahim Yılmaz Sk. Salah Birsel Sk. Kemal Paşa Cd. )

Bahariye ( Müjgan Barutçu Sk. 1877. Sk. 1875. Sk. )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3627894

KEMALPAŞA / İZMİR

Sekiz Eylül ( 5012. Sk. )

Çınarköy ( 5014. Sk. Çınarköy Kırovası Küme Evleri 5010. Sk. Kırovası Küme Evleri )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3627908

Gediz elektrik kesintisi 12 Şubat: İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?

KİRAZ / İZMİR

Olgunlar ( Gedik Küme Evleri Olgunlar Küme Evleri )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3627923

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Çamlı ( Ulus Sk. Yaren Sk. Yasemin Sk. Zeytin Sk. Çam Sk. Karakaya Sk. Çamlıca Cd. Çicek Sk. Saray Sk. Kültür Sk. Barış Sk. Seferihisar Cd. Şahin Sk. Mustafa Kemal Atatürk Meydanı Ordu Sk. Kaptan Sk. Sağlık Sk. )

Yelki ( 2719. Sk. )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3627943

MENDERES / İZMİR

Şaşal ( 7900. Sk. 7910. Sk. 7905. Sk. 7904. Sk. 7914. Sk. 7908. Sk. 7906. Sk. Menderes Gümüldür Cd. 7912. Sk. 7907. Sk. 7902 )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 15:30

Kesinti ID : 3627973

ÇEŞME / İZMİR

Ilıca ( 5082. Sk. 5101/2. Sk. 5102. Sk. 5103. Sk. 5253. Sk. 5092. Sk. 5068. Sk. 5074. Sk. 5083. Sk. 5086. Sk. 5087. Sk. 5089. Sk. 5090. Sk. 5091. Sk. 5093. Sk. 5094. Sk. 5096. Sk. 5097. Sk. 5098. Sk. 5100. Sk. )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

08:30 - 10:30

Kesinti ID : 3627979

ÇEŞME / İZMİR

İsmet İnönü ( 2101. Sk. 2087. Sk. 2095/1. Sk. 1001. Sk. 1002. Sk. 2002. Sk. 2003. Sk. 2004. Sk. 2005. Sk. 2005/1. Sk. 2005/2. Sk. 2007. Sk. 2008. Sk. 2010. Sk. 2011. Sk. 2012. Sk. 2015. Sk. 2016. Sk. 2026. Sk. 2027. Sk. 2027/1. Sk. 2028. Sk. 2028/1. Sk. 2029. Sk. 2030. Sk. 2032. Sk. 2051. Sk. 2069. Sk. 2075. Sk. 2076. Sk. 2083. Sk. 2084. Sk. 2086. Sk. 2088. Sk. 2089. Sk. 2091. Sk. 2094. Sk. 2095. Sk. 2098. Sk. 2099. Sk. 2100. Sk. 2102. Sk. 2103. Sk. 2104. Sk. 2105. Sk. 2106. Sk. 2122. Sk. 2123. Sk. 2126. Sk. 2146. Sk. 2157. Sk. 2158. Sk. 2159. Sk. 2160. Sk. 2161. Sk. 2162. Sk. 2163. Sk. 2164. Sk. 2166. Sk. 2168. Sk. )

Cumhuriyet ( 4315. Sk. 4316. Sk. 4317. Sk. 4318. Sk. 4319. Sk. 4320. Sk. 4320/1. Sk. 4320/2. Sk. 4321. Sk. 4321/1. Sk. 4322. Sk. 4323. Sk. 4324. Sk. 4325. Sk. 4326. Sk. 4327. Sk. 4328. Sk. 4333. Sk. 4334. Sk. 4335. Sk. 4335/1. Sk. 4336. Sk. 4336/1. Sk. 4337. Sk. 4500. Sk. 4501. Sk. 4503. Sk. 4504. Sk. 4505. Sk. 4506. Sk. 4507. Sk. 4507/1. Sk. 4509. Sk. 4510. Sk. 4510/1. Sk. 4511. Sk. 4512. Sk. 4513. Sk. 4513/1. Sk. 4515. Sk. 4516. Sk. 4517. Sk. 4518. Sk. 4519. Sk. 4520. Sk. 4521. Sk. 4522. Sk. 4523. Sk. 4524. Sk. 4525. Sk. 4526. Sk. 4526/1. Sk. 4526/2. Sk. 4527. Sk. 4528. Sk. 4529. Sk. 4529/1. Sk. 4530. Sk. 4531. Sk. 4532. Sk. 4533. Sk. 4534. Sk. 4535. Sk. 4535/1. Sk. 4536. Sk. 4537. Sk. 4539. Sk. 4540. Sk. 4508/1. Sk. 4518/1. Sk. 4522/1. Sk. 4217. Sk. 4505/1. Sk. 4206. Sk. 4211. Sk. 4543/1. Sk. 4500/1. Sk. 4500/2. Sk. 4207. Sk. 4337/2. Sk. 4215. Sk. 4216. Sk. 4208. Sk. 4337/1. Sk. 4212. Sk. 4213. Sk. 4209. Sk. 4210. Sk. 4202 4300. Sk. 4302. Sk. 4302/1. Sk. 4303. Sk. 4304. Sk. 4305. Sk. 4306. Sk. 4307. Sk. 4308. Sk. 4309. Sk. 4310. Sk. 4311. Sk. 4312. Sk. 4313. Sk. 4314. Sk. 4542. Sk. 4543. Sk. 4545. Sk. 4330. Sk. 4537/1. Sk. )

16 Eylül ( 3070. Sk. 3346/1. Sk. 3014. Sk. 3041. Sk. 3292. Sk. 3394. Sk. 3394/3. Sk. 3014/1. Sk. 3340/1. Sk. 3394/2. Sk. 3343. Sk. 3345. Sk. 3346. Sk. 3342. Sk. 3341. Sk. 3347. Sk. 3344. Sk. 3047/2. Sk. 2001. Sk. 3001. Sk. 3002. Sk. 3003. Sk. 3004. Sk. 3005. Sk. 3008. Sk. 3011. Sk. 3016. Sk. 3025. Sk. 3033. Sk. 3034. Sk. 3035. Sk. 3036. Sk. 3037. Sk. 3042. Sk. 3043. Sk. 3044. Sk. 3045. Sk. 3047. Sk. 3047/1. Sk. 3048. Sk. 3049. Sk. 3050. Sk. 3051. Sk. 3052. Sk. 3053. Sk. 3054. Sk. 3056. Sk. 3057. Sk. 3264. Sk. 3265. Sk. 3266. Sk. 3268. Sk. 3269. Sk. 3270. Sk. 3271. Sk. 3272. Sk. 3290. Sk. 3291. Sk. 3293. Sk. 3294. Sk. 3300/1. Sk. 3319. Sk. 3322. Sk. 3322/1. Sk. 3323. Sk. 3324. Sk. 3325. Sk. 3326. Sk. 3329. Sk. 3329/1. Sk. 3330. Sk. 3331. Sk. 3332. Sk. 3333. Sk. 3334. Sk. 3335. Sk. 3336. Sk. 3337. Sk. 3338. Sk. 3339. Sk. 3340. Sk. Cumhuriyet Meydanı Orkent Sitesi 3394/1. Sk. )

Altınkum

Altınyunus

Boyalık

Çakabey ( 7201. Sk. Manastır Sk. 2250/2. Sk. 7152. Sk. 5009. Sk. 5010. Sk. Kızılkaya Mevkii Küme Evleri Çeşme Asfaltı Cd. 2250/1. Sk. 5010/1. Sk. 2230/1. Sk. 2200. Sk. 2229. Sk. 2229/1. Sk. 2230. Sk. 2231. Sk. 2231/1. Sk. 2232. Sk. 2234. Sk. 2235. Sk. 2236. Sk. 2237. Sk. 2238. Sk. 2240. Sk. 2241. Sk. 2245. Sk. 2246. Sk. 2247. Sk. 2248. Sk. 2249. Sk. 2250. Sk. 2250/3. Sk. 2308. Sk. 2239. Sk. 2250/4. Sk. )

Celal Bayar

Dalyan ( 4005/1. Sk. 4188/1. Sk. 4173/1. Sk. 4260. Sk. 4257. Sk. 4258. Sk. 4259. Sk. Ağustos 22. Sk. 4000. Sk. 4001. Sk. 4002. Sk. 4004. Sk. 4010. Sk. 4011. Sk. 4013. Sk. 4016. Sk. 4018. Sk. 4020. Sk. 4023. Sk. 4025. Sk. 4027. Sk. 4066. Sk. 4066/1. Sk. 4071. Sk. 4128. Sk. 4158. Sk. 4159. Sk. 4162. Sk. 4163. Sk. 4163/1. Sk. 4165. Sk. 4168. Sk. 4170. Sk. 4172. Sk. 4173. Sk. 4175. Sk. 4176/1. Sk. 4178. Sk. 4181. Sk. 4182. Sk. 4183. Sk. 4185. Sk. 4186. Sk. 4188. Sk. 4189. Sk. 4191. Sk. 4192. Sk. 4193. Sk. 4194. Sk. 4195. Sk. 4196. Sk. 4197. Sk. 4201. Sk. 4218. Sk. 4226. Sk. )

Fahrettinpaşa ( Emine Çizgenakat Sk. 2200/1. Sk. 2303. Sk. 2305. Sk. )

Ilıca ( 5011. Sk. 5001. Sk. )

Musalla ( Killik Dağı Küme Evleri 1408. Sk. 1400. Sk. 432 ADA 27 PARSEL Karakuyu Küme Evleri Kilisedağı Küme Evleri 1414. Sk. Kuş Yeri Küme Evleri 1402. Sk. Otoban Servis Yolu Ova Küme Evleri Çingenderesi Küme Evleri ovacık yolu 1405. Sk. 1401/1. Sk. Demirhan Küme Evleri Kızkapanı Küme Evleri 1412. Sk. 1401. Sk. 1412/3. Sk. 1409. Sk. 1403. Sk. 1400/1. Sk. 1404. Sk. 1001/1. Sk. 1010. Sk. 1011. Sk. 1015. Sk. 1016. Sk. 1025. Sk. 1027. Sk. 1028. Sk. 1029. Sk. 1030. Sk. 1032. Sk. 1034. Sk. 1035/1. Sk. 1036. Sk. 1037. Sk. 1038. Sk. 1039. Sk. 1040. Sk. 1047. Sk. 1065. Sk. 1066. Sk. 1070. Sk. 1074. Sk. 1075. Sk. 1076. Sk. 1077. Sk. 1078. Sk. 1079. Sk. 1080. Sk. 1081. Sk. 1082. Sk. 1083. Sk. 1084. Sk. 1085. Sk. 1086. Sk. 1087. Sk. 1089. Sk. 1090. Sk. 1091. Sk. 1093. Sk. 1094. Sk. 1095. Sk. 1097. Sk. 1099. Sk. 1106. Sk. 1106/1. Sk. 1107. Sk. 1146. Sk. 2015/1. Sk. İzmir-Çeşme Otoyolu sunset yolu Çatalazmak Küme Evleri İkiçeşmelik Küme Evleri )

Sakarya ( 3104/1. Sk. 3089. Sk. 3096. Sk. 3097. Sk. 3099. Sk. 3100. Sk. 3101. Sk. 3102. Sk. 3103. Sk. 3104. Sk. 3106. Sk. 3107. Sk. 3108. Sk. 3109. Sk. 3111. Sk. 3116. Sk. 3117. Sk. 3118. Sk. )

Üniversite ( 4419. Sk. 4364/1. Sk. 4601. Sk. 4355/2. Sk. Köste Burnu Mevki Küme Evleri 4350 4202/1. Sk. 4261. Sk. 4262. Sk. 4263. Sk. 4350. Sk. 4353. Sk. 4355. Sk. 4358. Sk. 4361. Sk. 4362. Sk. 4363. Sk. 4364. Sk. 4366. Sk. 4367. Sk. 4368. Sk. 4368/1. Sk. 4369. Sk. 4369/1. Sk. 4370. Sk. 4370/1. Sk. 4371. Sk. 4372. Sk. 4372/2. Sk. 4372/3. Sk. 4374. Sk. 4375. Sk. 4379/1. Sk. 4389. Sk. 4390. Sk. 4392. Sk. 4393. Sk. 4394. Sk. 4395. Sk. 4396. Sk. 4399. Sk. 4400. Sk. 4404. Sk. 4404/1. Sk. 4406. Sk. 4407. Sk. 4408. Sk. 4409. Sk. 4409/1. Sk. 4413. Sk. 4416. Sk. 4417. Sk. 4418. Sk. 4420. Sk. 4421. Sk. 4372/1. Sk. )

Ovacık ( 7172. Sk. 7176 7171/1. Sk. 7175. Sk. )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Kesinti ID : 3627992

KARABAĞLAR / İZMİR

Peker ( 5151. Sk. 5153. Sk. 5154. Sk. 5155. Sk. 5156. Sk. 5157. Sk. 5158. Sk. 5162. Sk. Sırrı Atalay Sk. 5067. Sk. 5152. Sk. )

Emrez ( 214. Sk. 215. Sk. )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Kesinti ID : 3627998

KARABAĞLAR / İZMİR

Aydın ( 4288. Sk. 4289. Sk. 4290. Sk. 4291. Sk. 4292. Sk. 4293. Sk. 4294. Sk. 4295. Sk. 4296. Sk. 4297. Sk. 4302. Sk. 4271. Sk. 4272. Sk. 4274. Sk. 4285. Sk. 4286. Sk. 4287. Sk. )

Yunus Emre

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 17:00

Kesinti ID : 3628001

KARABAĞLAR / İZMİR

Bahçelievler ( 373. Sk. 370. Sk. 375. Sk. 9114/1. Sk. )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 17:00

Kesinti ID : 3628004

KARABAĞLAR / İZMİR

İhsan Alyanak ( 4957. Sk. 4991. Sk. 4960. Sk. )

Abdi İpekçi ( 3723. Sk. 3724. Sk. 3725. Sk. 3685/1. Sk. 3692. Sk. 3694. Sk. 3695. Sk. 3696. Sk. 3720. Sk. 3721. Sk. )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 17:00

Kesinti ID : 3628005

KARABAĞLAR / İZMİR

İhsan Alyanak ( 4972/1. Sk. 5020/4. Sk. 5044/1. Sk. 5041. Sk. 5040. Sk. 5039. Sk. 5038. Sk. 5037. Sk. 5036. Sk. 5035. Sk. 5024. Sk. 5021. Sk. 5020/2. Sk. 5020. Sk. 5007. Sk. 5001. Sk. 4977. Sk. 4976. Sk. )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3628012

Gediz elektrik kesintisi 12 Şubat: İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?

BORNOVA / İZMİR

Mevlana ( 1707/11. Sk. 1776/14. Sk. 1776/9. Sk. )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 15:00

Kesinti ID : 3628165

MENEMEN / İZMİR

İnönü ( 4117. Sk. 4113/2. Sk. 9 Eylül Sk. 4115/1. Sk. 4116. Sk. 4134. Sk. 4134/1. Sk. Seyrek Maltepe Yolu Sk. Seyrek İzmir Cd. 4134/3. Sk. 4113. Sk. 4133/1. Sk. 4133/2. Sk. 4134/2. Sk. 4115. Sk. 4131. Sk. )

Planlandı

12Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3628166

MENEMEN / İZMİR

Gazi ( 7515/2. Sk. 7721. Sk. 7515/1. Sk. 7525. Sk. 7711. Sk. 7713. Sk. 7715. Sk. )

Kemal Atatürk ( İstiklal Cd. )

İzmir elektrik kesintisi sorgulama için tıklayınız.

Haberle İlgili Daha Fazlası