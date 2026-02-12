Gediz elektrik kesintisi 12 Şubat: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
Gediz Elektrik’in şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında İzmir genelinde 12 Şubat 2026 Perşembe günü çok sayıda planlı elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesinti programında farklı saat aralıklarında onlarca mahalle ve sokak yer alırken, “İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?” sorusu da günün en çok araştırılan başlıkları arasına girdi. İşte Gediz Elektrik kesintisi sorgulama ekranı...
GDZ elektrik kesintisi listesine göre İzmir’de 12 Şubat tarihinde 97 ayrı kesinti planlaması olduğu açıklandı. Çalışmaların ilçelere göre değişen saatlerde yapılacağı, bazı bölgelerde ise kesintinin öğleden sonraya kadar sürebileceği belirtildi. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT LİSTESİ
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Kesinti ID : 3617426
BUCA / İZMİR
Yıldızlar ( Şehit Er Zeki Toker Cd. Hasan Çavuş Sk. Manastır Sk. )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Kesinti ID : 3617435
BUCA / İZMİR
Yıldızlar ( Toker Sk. Koca Musa Sk. Şehit Er Zeki Toker Cd. Çamlık Sk. )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 17:00
Kesinti ID : 3617442
BUCA / İZMİR
Kaynaklar Merkez ( 2003. Sk. 2006. Sk. 2010. Sk. 2011. Sk. 2013. Sk. 2014. Sk. 2018. Sk. 2019. Sk. 2021. Sk. 2031. Sk. 2035. Sk. 2036. Sk. Gürlek Sk. Mehmet Memiş Sk. Şehit Er Arif Serçe Sk. Şehit İslam Yeşil Sk. Atatürk Cd. 2034. Sk. Kaynaklar Nazım Hikmet Meydanı 2005. Sk. Öğretmen Mustafa Balcı Sk. 2037. Sk. 2012. Sk. 2046. Sk. 2002. Sk. 2032. Sk. 2043. Sk. 2039. Sk. 2041. Sk. 2023. Sk. 2020. Sk. 2001. Sk. )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 17:00
Kesinti ID : 3617453
BUCA / İZMİR
Kaynaklar Merkez ( Atatürk Cd. 2001. Sk. 2014. Sk. 2015. Sk. 2016. Sk. 2017. Sk. 2018. Sk. 2019. Sk. 2021. Sk. 2022. Sk. 2025. Sk. 2029. Sk. 2055. Sk. 2101. Sk. Celiloğlu Sk. Gazi Hasan Şen Sk. Şehit Er Arif Serçe Sk. Şehit İslam Yeşil Sk. 2027. Sk. 2101/1. Sk. Kaynaklar Nazım Hikmet Meydanı Öğretmen Mustafa Balcı Sk. 2042. Sk. 2041. Sk. 2023. Sk. 2028. Sk. 2053. Sk. 2054. Sk. 2058. Sk. 2105. Sk. 2106. Sk. 2030. Sk. Kabakçılar Sk. 2107. Sk. )
29 Ekim
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Kesinti ID : 3622869
BORNOVA / İZMİR
Kızılay ( 467. Sk. 474. Sk. 473. Sk. 472/1. Sk. 472. Sk. 471. Sk. 470. Sk. 469. Sk. 468. Sk. 476. Sk. 477. Sk. 483. Sk. 487. Sk. 490. Sk. 491. Sk. 491/1. Sk. 492. Sk. 493. Sk. 497. Sk. 498. Sk. 498/1. Sk. 499. Sk. Park İçi Yolu )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 14:30
Kesinti ID : 3622872
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik ( 357/3. Sk. 342/1. Sk. )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3622915
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet ( 6629. Sk. 6626/2. Sk. 6626/1. Sk. 6601/2. Sk. 6601/3. Sk. 6626. Sk. 6642. Sk. 6641. Sk. 6640. Sk. 6642/2. Sk. 6643. Sk. 6638. Sk. 6632. Sk. 6631. Sk. 6642/1. Sk. 6643/1. Sk. 6644. Sk. 6653. Sk. 6653/1. Sk. 6655. Sk. )
Örnekköy ( 6601. Sk. 7532. Sk. )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 17:00
Kesinti ID : 3623526
BERGAMA / İZMİR
Ayvatlar ( Ayvatalar Küme Evleri )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3624639
BAYINDIR / İZMİR
Arıkbaşı ( Arıkbaşı Cumhuriyet Sk. Arıkbaşı Cd. Huzur Sk. Göçmen Sk. Hürriyet1 Sk. Okul Sk. Sevgi Yolu Sk. Yeşilçam Sk. Arıkbaşı Hürriyet Sk. )
Çiftçigediği
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3624841
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı ( Suat Gürbüzer Sk. Şehit Kurmay Binbaşı Recep Güngör Parkı Hasan Ali Yücel Blv. 2014. Sk. 2014/1. Sk. Bestekar Yusuf Nalkesen Sk. 2013/1. Sk. )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3627794
FOÇA / İZMİR
Hacıveli ( 409. Sk. 414/1. Sk. 438. Sk. 434/1. Sk. 20. Sk. 20/4. Sk. 40/1. Sk. 40/2. Sk. 39/1. Sk. 415. Sk. Foça İzmir Karayolu Sk. 440. Sk. 439. Sk. 436. Sk. 430. Sk. 418. Sk. 416. Sk. 414. Sk. 413. Sk. 412. Sk. 411/1. Sk. 411. Sk. 412/1. Sk. )
Ilıpınar
Yeniköy
Yenibağarası
Kemal Atatürk ( 594. Sk. Atatürk Cd. 593. Sk. 591. Sk. 590. Sk. 587. Sk. 585. Sk. 589. Sk. 588. Sk. 578. Sk. 580. Sk. 581. Sk. 571. Sk. 577. Sk. 586. Sk. 582. Sk. )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3627797
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler ( Tokadızade Şekip Bey Parkı İçi Yolu 1851/4. Sk. 1851/11. Sk. 1851/10. Sk. )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3627808
KARŞIYAKA / İZMİR
İmbatlı ( 1777/10. Sk. 6089. Sk. Ali Alp Böke Cd. Anadolu Cd. 6073. Sk. 6088. Sk. 1777/9. Sk. 6070. Sk. )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3627814
BAYRAKLI / İZMİR
Soğukkuyu ( 1847/16. Sk. Girne Blv. 7465. Sk. 1847/22. Sk. 1847/21. Sk. )
Postacılar ( 7610/2. Sk. 7610/1. Sk. 7610. Sk. 7467. Sk. 1847/28. Sk. )
Örnekköy
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 16:00
Kesinti ID : 3627827
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan ( Hacı Hasan Küme Evleri )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3627835
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bıçakçı ( ovacık yaylası küm evler Bıçakçı Küme Evleri Kırdar Küme Evleri Kervan Yaylası Küme Evleri Börülcelik Küme Evleri )
Halıköy ( Ovacık Yaylası Küme Evler Ovacık Yaylası Küme Evleri Ovacık Küme Evleri )
Pirinççi ( BIÇAKÇI Pirinççi Köyü İç Yolu Pirinççi Küme Evleri Kızılkule Küme Evleri )
Bademli
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 17:00
Kesinti ID : 3627869
KARŞIYAKA / İZMİR
Tuna ( 1716. Sk. 1671. Sk. İbrahim Yılmaz Sk. Salah Birsel Sk. Kemal Paşa Cd. )
Bahariye ( Müjgan Barutçu Sk. 1877. Sk. 1875. Sk. )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3627894
KEMALPAŞA / İZMİR
Sekiz Eylül ( 5012. Sk. )
Çınarköy ( 5014. Sk. Çınarköy Kırovası Küme Evleri 5010. Sk. Kırovası Küme Evleri )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3627908
KİRAZ / İZMİR
Olgunlar ( Gedik Küme Evleri Olgunlar Küme Evleri )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3627923
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı ( Ulus Sk. Yaren Sk. Yasemin Sk. Zeytin Sk. Çam Sk. Karakaya Sk. Çamlıca Cd. Çicek Sk. Saray Sk. Kültür Sk. Barış Sk. Seferihisar Cd. Şahin Sk. Mustafa Kemal Atatürk Meydanı Ordu Sk. Kaptan Sk. Sağlık Sk. )
Yelki ( 2719. Sk. )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3627943
MENDERES / İZMİR
Şaşal ( 7900. Sk. 7910. Sk. 7905. Sk. 7904. Sk. 7914. Sk. 7908. Sk. 7906. Sk. Menderes Gümüldür Cd. 7912. Sk. 7907. Sk. 7902 )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 15:30
Kesinti ID : 3627973
ÇEŞME / İZMİR
Ilıca ( 5082. Sk. 5101/2. Sk. 5102. Sk. 5103. Sk. 5253. Sk. 5092. Sk. 5068. Sk. 5074. Sk. 5083. Sk. 5086. Sk. 5087. Sk. 5089. Sk. 5090. Sk. 5091. Sk. 5093. Sk. 5094. Sk. 5096. Sk. 5097. Sk. 5098. Sk. 5100. Sk. )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
08:30 - 10:30
Kesinti ID : 3627979
ÇEŞME / İZMİR
İsmet İnönü ( 2101. Sk. 2087. Sk. 2095/1. Sk. 1001. Sk. 1002. Sk. 2002. Sk. 2003. Sk. 2004. Sk. 2005. Sk. 2005/1. Sk. 2005/2. Sk. 2007. Sk. 2008. Sk. 2010. Sk. 2011. Sk. 2012. Sk. 2015. Sk. 2016. Sk. 2026. Sk. 2027. Sk. 2027/1. Sk. 2028. Sk. 2028/1. Sk. 2029. Sk. 2030. Sk. 2032. Sk. 2051. Sk. 2069. Sk. 2075. Sk. 2076. Sk. 2083. Sk. 2084. Sk. 2086. Sk. 2088. Sk. 2089. Sk. 2091. Sk. 2094. Sk. 2095. Sk. 2098. Sk. 2099. Sk. 2100. Sk. 2102. Sk. 2103. Sk. 2104. Sk. 2105. Sk. 2106. Sk. 2122. Sk. 2123. Sk. 2126. Sk. 2146. Sk. 2157. Sk. 2158. Sk. 2159. Sk. 2160. Sk. 2161. Sk. 2162. Sk. 2163. Sk. 2164. Sk. 2166. Sk. 2168. Sk. )
Cumhuriyet ( 4315. Sk. 4316. Sk. 4317. Sk. 4318. Sk. 4319. Sk. 4320. Sk. 4320/1. Sk. 4320/2. Sk. 4321. Sk. 4321/1. Sk. 4322. Sk. 4323. Sk. 4324. Sk. 4325. Sk. 4326. Sk. 4327. Sk. 4328. Sk. 4333. Sk. 4334. Sk. 4335. Sk. 4335/1. Sk. 4336. Sk. 4336/1. Sk. 4337. Sk. 4500. Sk. 4501. Sk. 4503. Sk. 4504. Sk. 4505. Sk. 4506. Sk. 4507. Sk. 4507/1. Sk. 4509. Sk. 4510. Sk. 4510/1. Sk. 4511. Sk. 4512. Sk. 4513. Sk. 4513/1. Sk. 4515. Sk. 4516. Sk. 4517. Sk. 4518. Sk. 4519. Sk. 4520. Sk. 4521. Sk. 4522. Sk. 4523. Sk. 4524. Sk. 4525. Sk. 4526. Sk. 4526/1. Sk. 4526/2. Sk. 4527. Sk. 4528. Sk. 4529. Sk. 4529/1. Sk. 4530. Sk. 4531. Sk. 4532. Sk. 4533. Sk. 4534. Sk. 4535. Sk. 4535/1. Sk. 4536. Sk. 4537. Sk. 4539. Sk. 4540. Sk. 4508/1. Sk. 4518/1. Sk. 4522/1. Sk. 4217. Sk. 4505/1. Sk. 4206. Sk. 4211. Sk. 4543/1. Sk. 4500/1. Sk. 4500/2. Sk. 4207. Sk. 4337/2. Sk. 4215. Sk. 4216. Sk. 4208. Sk. 4337/1. Sk. 4212. Sk. 4213. Sk. 4209. Sk. 4210. Sk. 4202 4300. Sk. 4302. Sk. 4302/1. Sk. 4303. Sk. 4304. Sk. 4305. Sk. 4306. Sk. 4307. Sk. 4308. Sk. 4309. Sk. 4310. Sk. 4311. Sk. 4312. Sk. 4313. Sk. 4314. Sk. 4542. Sk. 4543. Sk. 4545. Sk. 4330. Sk. 4537/1. Sk. )
16 Eylül ( 3070. Sk. 3346/1. Sk. 3014. Sk. 3041. Sk. 3292. Sk. 3394. Sk. 3394/3. Sk. 3014/1. Sk. 3340/1. Sk. 3394/2. Sk. 3343. Sk. 3345. Sk. 3346. Sk. 3342. Sk. 3341. Sk. 3347. Sk. 3344. Sk. 3047/2. Sk. 2001. Sk. 3001. Sk. 3002. Sk. 3003. Sk. 3004. Sk. 3005. Sk. 3008. Sk. 3011. Sk. 3016. Sk. 3025. Sk. 3033. Sk. 3034. Sk. 3035. Sk. 3036. Sk. 3037. Sk. 3042. Sk. 3043. Sk. 3044. Sk. 3045. Sk. 3047. Sk. 3047/1. Sk. 3048. Sk. 3049. Sk. 3050. Sk. 3051. Sk. 3052. Sk. 3053. Sk. 3054. Sk. 3056. Sk. 3057. Sk. 3264. Sk. 3265. Sk. 3266. Sk. 3268. Sk. 3269. Sk. 3270. Sk. 3271. Sk. 3272. Sk. 3290. Sk. 3291. Sk. 3293. Sk. 3294. Sk. 3300/1. Sk. 3319. Sk. 3322. Sk. 3322/1. Sk. 3323. Sk. 3324. Sk. 3325. Sk. 3326. Sk. 3329. Sk. 3329/1. Sk. 3330. Sk. 3331. Sk. 3332. Sk. 3333. Sk. 3334. Sk. 3335. Sk. 3336. Sk. 3337. Sk. 3338. Sk. 3339. Sk. 3340. Sk. Cumhuriyet Meydanı Orkent Sitesi 3394/1. Sk. )
Altınkum
Altınyunus
Boyalık
Çakabey ( 7201. Sk. Manastır Sk. 2250/2. Sk. 7152. Sk. 5009. Sk. 5010. Sk. Kızılkaya Mevkii Küme Evleri Çeşme Asfaltı Cd. 2250/1. Sk. 5010/1. Sk. 2230/1. Sk. 2200. Sk. 2229. Sk. 2229/1. Sk. 2230. Sk. 2231. Sk. 2231/1. Sk. 2232. Sk. 2234. Sk. 2235. Sk. 2236. Sk. 2237. Sk. 2238. Sk. 2240. Sk. 2241. Sk. 2245. Sk. 2246. Sk. 2247. Sk. 2248. Sk. 2249. Sk. 2250. Sk. 2250/3. Sk. 2308. Sk. 2239. Sk. 2250/4. Sk. )
Celal Bayar
Dalyan ( 4005/1. Sk. 4188/1. Sk. 4173/1. Sk. 4260. Sk. 4257. Sk. 4258. Sk. 4259. Sk. Ağustos 22. Sk. 4000. Sk. 4001. Sk. 4002. Sk. 4004. Sk. 4010. Sk. 4011. Sk. 4013. Sk. 4016. Sk. 4018. Sk. 4020. Sk. 4023. Sk. 4025. Sk. 4027. Sk. 4066. Sk. 4066/1. Sk. 4071. Sk. 4128. Sk. 4158. Sk. 4159. Sk. 4162. Sk. 4163. Sk. 4163/1. Sk. 4165. Sk. 4168. Sk. 4170. Sk. 4172. Sk. 4173. Sk. 4175. Sk. 4176/1. Sk. 4178. Sk. 4181. Sk. 4182. Sk. 4183. Sk. 4185. Sk. 4186. Sk. 4188. Sk. 4189. Sk. 4191. Sk. 4192. Sk. 4193. Sk. 4194. Sk. 4195. Sk. 4196. Sk. 4197. Sk. 4201. Sk. 4218. Sk. 4226. Sk. )
Fahrettinpaşa ( Emine Çizgenakat Sk. 2200/1. Sk. 2303. Sk. 2305. Sk. )
Ilıca ( 5011. Sk. 5001. Sk. )
Musalla ( Killik Dağı Küme Evleri 1408. Sk. 1400. Sk. 432 ADA 27 PARSEL Karakuyu Küme Evleri Kilisedağı Küme Evleri 1414. Sk. Kuş Yeri Küme Evleri 1402. Sk. Otoban Servis Yolu Ova Küme Evleri Çingenderesi Küme Evleri ovacık yolu 1405. Sk. 1401/1. Sk. Demirhan Küme Evleri Kızkapanı Küme Evleri 1412. Sk. 1401. Sk. 1412/3. Sk. 1409. Sk. 1403. Sk. 1400/1. Sk. 1404. Sk. 1001/1. Sk. 1010. Sk. 1011. Sk. 1015. Sk. 1016. Sk. 1025. Sk. 1027. Sk. 1028. Sk. 1029. Sk. 1030. Sk. 1032. Sk. 1034. Sk. 1035/1. Sk. 1036. Sk. 1037. Sk. 1038. Sk. 1039. Sk. 1040. Sk. 1047. Sk. 1065. Sk. 1066. Sk. 1070. Sk. 1074. Sk. 1075. Sk. 1076. Sk. 1077. Sk. 1078. Sk. 1079. Sk. 1080. Sk. 1081. Sk. 1082. Sk. 1083. Sk. 1084. Sk. 1085. Sk. 1086. Sk. 1087. Sk. 1089. Sk. 1090. Sk. 1091. Sk. 1093. Sk. 1094. Sk. 1095. Sk. 1097. Sk. 1099. Sk. 1106. Sk. 1106/1. Sk. 1107. Sk. 1146. Sk. 2015/1. Sk. İzmir-Çeşme Otoyolu sunset yolu Çatalazmak Küme Evleri İkiçeşmelik Küme Evleri )
Sakarya ( 3104/1. Sk. 3089. Sk. 3096. Sk. 3097. Sk. 3099. Sk. 3100. Sk. 3101. Sk. 3102. Sk. 3103. Sk. 3104. Sk. 3106. Sk. 3107. Sk. 3108. Sk. 3109. Sk. 3111. Sk. 3116. Sk. 3117. Sk. 3118. Sk. )
Üniversite ( 4419. Sk. 4364/1. Sk. 4601. Sk. 4355/2. Sk. Köste Burnu Mevki Küme Evleri 4350 4202/1. Sk. 4261. Sk. 4262. Sk. 4263. Sk. 4350. Sk. 4353. Sk. 4355. Sk. 4358. Sk. 4361. Sk. 4362. Sk. 4363. Sk. 4364. Sk. 4366. Sk. 4367. Sk. 4368. Sk. 4368/1. Sk. 4369. Sk. 4369/1. Sk. 4370. Sk. 4370/1. Sk. 4371. Sk. 4372. Sk. 4372/2. Sk. 4372/3. Sk. 4374. Sk. 4375. Sk. 4379/1. Sk. 4389. Sk. 4390. Sk. 4392. Sk. 4393. Sk. 4394. Sk. 4395. Sk. 4396. Sk. 4399. Sk. 4400. Sk. 4404. Sk. 4404/1. Sk. 4406. Sk. 4407. Sk. 4408. Sk. 4409. Sk. 4409/1. Sk. 4413. Sk. 4416. Sk. 4417. Sk. 4418. Sk. 4420. Sk. 4421. Sk. 4372/1. Sk. )
Ovacık ( 7172. Sk. 7176 7171/1. Sk. 7175. Sk. )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Kesinti ID : 3627992
KARABAĞLAR / İZMİR
Peker ( 5151. Sk. 5153. Sk. 5154. Sk. 5155. Sk. 5156. Sk. 5157. Sk. 5158. Sk. 5162. Sk. Sırrı Atalay Sk. 5067. Sk. 5152. Sk. )
Emrez ( 214. Sk. 215. Sk. )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Kesinti ID : 3627998
KARABAĞLAR / İZMİR
Aydın ( 4288. Sk. 4289. Sk. 4290. Sk. 4291. Sk. 4292. Sk. 4293. Sk. 4294. Sk. 4295. Sk. 4296. Sk. 4297. Sk. 4302. Sk. 4271. Sk. 4272. Sk. 4274. Sk. 4285. Sk. 4286. Sk. 4287. Sk. )
Yunus Emre
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3628001
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahçelievler ( 373. Sk. 370. Sk. 375. Sk. 9114/1. Sk. )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3628004
KARABAĞLAR / İZMİR
İhsan Alyanak ( 4957. Sk. 4991. Sk. 4960. Sk. )
Abdi İpekçi ( 3723. Sk. 3724. Sk. 3725. Sk. 3685/1. Sk. 3692. Sk. 3694. Sk. 3695. Sk. 3696. Sk. 3720. Sk. 3721. Sk. )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3628005
KARABAĞLAR / İZMİR
İhsan Alyanak ( 4972/1. Sk. 5020/4. Sk. 5044/1. Sk. 5041. Sk. 5040. Sk. 5039. Sk. 5038. Sk. 5037. Sk. 5036. Sk. 5035. Sk. 5024. Sk. 5021. Sk. 5020/2. Sk. 5020. Sk. 5007. Sk. 5001. Sk. 4977. Sk. 4976. Sk. )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3628012
BORNOVA / İZMİR
Mevlana ( 1707/11. Sk. 1776/14. Sk. 1776/9. Sk. )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 15:00
Kesinti ID : 3628165
MENEMEN / İZMİR
İnönü ( 4117. Sk. 4113/2. Sk. 9 Eylül Sk. 4115/1. Sk. 4116. Sk. 4134. Sk. 4134/1. Sk. Seyrek Maltepe Yolu Sk. Seyrek İzmir Cd. 4134/3. Sk. 4113. Sk. 4133/1. Sk. 4133/2. Sk. 4134/2. Sk. 4115. Sk. 4131. Sk. )
Planlandı
12Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3628166
MENEMEN / İZMİR
Gazi ( 7515/2. Sk. 7721. Sk. 7515/1. Sk. 7525. Sk. 7711. Sk. 7713. Sk. 7715. Sk. )
Kemal Atatürk ( İstiklal Cd. )
