İZSU tarafından açıklanan 12 Şubat 2026 tarihli güncel verilere göre İzmir baraj doluluk oranları yeniden gündeme geldi. Özellikle Tahtalı Barajı doluluk oranı, kentte son haftalarda etkili olan yağışların ardından en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte 12 Şubat itibarıyla İzmir baraj doluluk oranları ve Tahtalı Barajı’ndaki son durum. Peki, İzmir'de baraj doluluk oranı arttı mı?

İzmir’de ocak ayından bu yana metrekareye düşen 330 kilogram yağış, özellikle Tahtalı Barajı’nı besleyen havzada su akışını artırdı. Ancak 12 Şubat 2026 tarihli verilere göre il genelindeki baraj doluluk oranları dikkatle izleniyor.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI 12 ŞUBAT!

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından açıklanan son verilere göre 12 Şubat 2026 itibarıyla barajlardaki aktif doluluk oranları farklılık gösteriyor.

Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 20,80 olarak ölçüldü. Balçova Barajı’nda bu oran yüzde 55,98, Ürkmez Barajı’nda yüzde 61,76 ve Güzelhisar Barajı’nda yüzde 64,20 olarak kaydedildi. Gördes Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 11,77 seviyesinde kaldı. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda ise aktif doluluk oranı yüzde 48,94 olarak açıklandı.

İzmir baraj doluluk oranları 12 Şubat! Tahtalı barajı doluluk oranı açıklandı

TAHTALI BARAJI DOLULUK ORANI AÇIKLANDI

İzmir’in en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı’nda 12 Şubat 2026 itibarıyla aktif doluluk oranı yüzde 20,80 olarak açıklandı. Barajda toplam su hacmi 79 milyon 300 bin metreküp, kullanılabilir su hacmi ise yaklaşık 59 milyon 700 bin metreküp olarak ölçüldü.

İzmir baraj doluluk oranları 12 Şubat! Tahtalı barajı doluluk oranı açıklandı

Geçen yılın aynı döneminde Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 14,61 seviyesindeydi. Bu yıl yaşanan yağışlarla birlikte belirli bir artış sağlanmış olsa da oran maksimum kapasitenin oldukça altında bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası