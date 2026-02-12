Kaydet

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir parkta erkek arkadaşıyla tartışan genç kadının fenalık geçirerek yere yığıldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarındaki yeşil alanda başlayan sözlü tartışmanın ardından olay yerinden uzaklaşmak isteyen kadın, kısa bir süre sonra çimenlik alana bayılarak düştü. Çevredeki vatandaşların endişeyle takip ettiği o anlar saniye saniye kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası