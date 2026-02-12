UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak Nottingham Forest'ta kaos var. İngiliz kulübünden gece yarısı yapılan açıklamada, teknik direktör Sean Dyche ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 19 Şubat Perşembe günü Chobani Stadyumu'nda Nottingham Forest'ı konuk edecek. İngiliz ekibinde karşılaşma öncesi kriz çıktı.

Sean Dyche

"DYCHE GÖREVDEN ALINDI"

Premier Lig'de 27 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan ve son olarak Wolverhampton ile sahasında 0-0 berabere kalan Nottingham Forest'ta Sean Dyche dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nottingham Forest Futbol Kulübü, Sean Dyche'ın baş antrenörlük görevinden alındığını doğrular. Sean ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çabalar için teşekkür eder, gelecekleri için başarılar dileriz. Şu an için başka bir açıklama yapmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

BU SEZON 3 TEKNİK ADAM GİTTİ

İngiliz ekibi, bu sezon 3'üncü defa hoca değişikliğine gitti. Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo ve Ange Postecoglou'nun ardından göreve getirdiği Sean Dyche'le de yollarını ayırma kararı aldı.

