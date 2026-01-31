Temsilcimiz Fenerbahçe ile İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın eşleştiği UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile yapacağı ilk maçı Kadıköy'de 19 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te oynayacak. Deplasmandaki rövanş mücadelesi 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri

Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

19 Şubat Perşembe

20.45 Fenerbahçe-Nottingham Forest (İngiltere)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Genk (Belçika)

20.45 PAOK (Yunanistan)- Celta Vigo (İspanya)

20.45 Brann (Norveç)-Bologna (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Stuttgart (Almanya)

23.00 Lille (Fransa)- Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

23.00 PFC Ludogorets (Bulgaristan)-Ferencvaros (Macaristan)

Rövanş maçlarının programı ise şöyle:

26 Şubat Perşembe

20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Panathinaikos (Yunanistan)

20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Ludogorets (Bulgaristan)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Lille (Fransa)

20.45 Stuttgart (Almanya)-Celtic (İskoçya)

23.00 Bologna (İtalya)-Brann (Norveç)

23.00 Genk (Belçika)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Nottingham Forest (İngiltere)-Fenerbahçe

23.00 Celta Vigo (İspanya)-PAOK (Yunanistan)

