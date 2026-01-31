UEFA Avrupa Ligi play-off programı: Fenerbahçe'nin maç takvimi
Temsilcimiz Fenerbahçe ile İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın eşleştiği UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.
- Fenerbahçe, ilk maçını Nottingham Forest ile 19 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te Kadıköy'de oynayacak.
- Deplasmanındaki rövanş mücadelesi 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te yapılacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile yapacağı ilk maçı Kadıköy'de 19 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te oynayacak. Deplasmandaki rövanş mücadelesi 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te yapılacak.
Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:
19 Şubat Perşembe
20.45 Fenerbahçe-Nottingham Forest (İngiltere)
20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Genk (Belçika)
20.45 PAOK (Yunanistan)- Celta Vigo (İspanya)
20.45 Brann (Norveç)-Bologna (İtalya)
23.00 Celtic (İskoçya)-Stuttgart (Almanya)
23.00 Lille (Fransa)- Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya)
23.00 PFC Ludogorets (Bulgaristan)-Ferencvaros (Macaristan)
Rövanş maçlarının programı ise şöyle:
26 Şubat Perşembe
20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Panathinaikos (Yunanistan)
20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Ludogorets (Bulgaristan)
20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Lille (Fransa)
20.45 Stuttgart (Almanya)-Celtic (İskoçya)
23.00 Bologna (İtalya)-Brann (Norveç)
23.00 Genk (Belçika)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Nottingham Forest (İngiltere)-Fenerbahçe
23.00 Celta Vigo (İspanya)-PAOK (Yunanistan)