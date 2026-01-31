Şırnak'ın Cizre ilçesinde Irak vatandaşlarını taşıyan mikrobüs şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve Irak vatandaşlarını taşıyan mikrobüs, D-400 kara yolu Yolaçan köyü mevkiinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan 2'si yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

