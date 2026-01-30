'Evde Tek Başına'nın yıldızı Catherine O'Hara hayatını kaybetti
O’Hara, yalnızca “Evde Tek Başına” ile değil; “Schitt’s Creek” ve “Best in Show” gibi yapımlardaki rolleriyle de izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Son olarak “The Studio” adlı dizideki oyunculuğuyla Emmy Ödülü’ne aday gösterilen O’Hara, kariyerinde iki kez Emmy Ödülü kazanmıştı; bunlar “Schitt’s Creek” ve “SCTV” yapımlarından gelmişti.
Amerikan basınında yer alan haberlerde, ünlü aktrisin ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.