'Evde Tek Başına' film serisinin yıldızı Kanadalı aktris Catherine O’Hara, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü isim, Emmy ödülleriyle de tanınıyordu.

1990’ların ikonik filmi “Evde Tek Başına” serisiyle dünya çapında ün kazanan Kanadalı aktris Catherine O’Hara, 71 yaşında hayatını kaybetti.

O’Hara, yalnızca “Evde Tek Başına” ile değil; “Schitt’s Creek” ve “Best in Show” gibi yapımlardaki rolleriyle de izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Son olarak “The Studio” adlı dizideki oyunculuğuyla Emmy Ödülü’ne aday gösterilen O’Hara, kariyerinde iki kez Emmy Ödülü kazanmıştı; bunlar “Schitt’s Creek” ve “SCTV” yapımlarından gelmişti.

Amerikan basınında yer alan haberlerde, ünlü aktrisin ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

Haberle İlgili Daha Fazlası