Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala son sahur, son iftar ve teravih tarihleri merak ediliyor. 2026 Ramazan takvimiyle birlikte orucun biteceği gün ve bayram öncesi son ibadet zamanları netleşti.

11 ayın sultanı Ramazan’da sona yaklaşılırken milyonlarca kişi orucun son günü, son sahur ve son iftar tarihlerini araştırmaya başladı. İbadetlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, Ramazan’ın hangi gün biteceğini ve bayramın ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor.

2026 yılı takvimine göre Ramazan ayının bitiş tarihi ve Ramazan Bayramı günleri kesinleşmiş durumda. Bu kapsamda son oruç günü ve son sahur zamanı da belli oldu.

ORUCUN SON GÜNÜ NE ZAMAN?

2026 yılında Ramazan ayının son günü 19 Mart Perşembe olarak belirlendi. Bu tarihte tutulan oruç, aynı zamanda Ramazan ayının son orucu olacak.

Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini sürdüren vatandaşlar, bu tarihte son kez oruç tutarak ibadetlerini tamamlayacak. Ardından Ramazan Bayramı’nın başlamasıyla birlikte bayram coşkusu yaşanacak.

Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayram üç gün sürecek ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek.

2026 RAMAZAN SON SAHUR VE SON İFTAR HANGİ GÜN?

2026 yılında son sahur, 18 Mart’ı 19 Mart’a bağlayan gece yapılacak. Bu sahurun ardından imsak vaktiyle birlikte Ramazan ayının son orucu için niyet edilecek.

Son iftar ise 19 Mart 2026 Perşembe akşamı yapılacak. Böylece Müslümanlar bir ay süren oruç ibadetini son iftarla birlikte tamamlamış olacak. Ayrıca son teravih namazı da 18 Mart 2026 Çarşamba akşamı kılınacak.

