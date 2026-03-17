Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Plan yapanlar üzülecek
Ramazan Bayramı'na çok az bir zaman kala hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri ise bayram gezmesi yapacakları üzecek.
Ramazan Bayramı haftasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre yurt genelinde yağış bekleniyor.
- Çarşamba günü Marmara, Trakya bölgesi ve güney kesimlerde yağış bekleniyor.
- Arefe gününden itibaren yağışların tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor.
Bugün ülkenin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Rize, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin çevreleri ve Artvin'in kuzeyi ile zamanla Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AREFE'DEN SONRA TÜM YURTTA YAĞIŞ VAR
Çarşamba günü Marmara, Trakya bölgesi ve güney kesimlerde yağış beklenirken, Arefe gününden itibaren yağışların tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor.
İşte gün gün hava tahminleri:
18 MART ÇARŞAMBA
19 MART PERŞEMBE
20 MART CUMA
21 MART CUMARTESİ