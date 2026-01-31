Gazze’de yaşanan insani krize ilişkin hazırlanan raporların, ABD yönetimi içinde üst makamlara iletilmediği ortaya çıktı. Reuters’ın ulaştığı belgelere ve eski ABD’li yetkililerin anlatımlarına göre, Beyaz Saray, açlık ve yardım uyarılarını içeren bu raporların yayılmasını bilerek durdurdu.

Reuters’ın ulaştığı belgelere ve eski ABD’li yetkililerin anlatımlarına göre, İsrail’in Gazze’de Filistinlileri açlığa sürüklediğine dair kritik uyarılar ABD yönetimi içinde bilerek durduruldu.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı USAID tarafından hazırlanan analizler, Beyaz Saray ve Kudüs’teki ABD temsilcileri tarafından üst makamlara taşınmadı.

Gazze’deki insani felaketin boyutları ABD'nin eski Başkanı Biden döneminde aylar boyunca gizli tutulduğu ortaya çıktı.

ABD’de skandal üstüne skandal! Tel Aviv’e destek uğruna açlıktan ölen insan sayısı gizlendi

"ÇORAK ARAZİ” UYARISI ENGELLENDİ

2024 yılının başında USAID çalışanları, Joe Biden yönetiminin üst düzey isimlerine iletilmek üzere bir uyarı taslağı hazırladı. Taslakta, Kuzey Gazze’nin gıda ve tıbbi yardımın neredeyse tamamen tükendiği "facia sonrası bir çorak arazi" haline geldiği ifadeleri yer aldı.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre, bu telgrafın ABD hükümeti içinde geniş dağıtımı, Kudüs’te görev yapan ABD Büyükelçisi Jack Lew ve yardımcısı Stephanie Hallett tarafından durduruldu.

BM PERSONELİNİN SAHADAKİ GÖZLEMLERİ RAPORLARA GİRDİ

7 Ekim 2023’teki Hamas saldırılarının ardından İsrail’in Gazze’ye girmesinden üç ay sonra, Birleşmiş Milletler personeli Ocak ve Şubat aylarında bölgeyi ziyaret etti. İki aşamalı insani yardım misyonu sonrası hazırlanan iç mesajlarda çarpıcı ayrıntılar yer aldı.

BM personeli, yollarda insan kemikleri, terk edilmiş araçlarda cesetler ve özellikle gıda ile temiz içme suyu konusunda felaket boyutunda bir tabloyla karşılaştıklarını aktardı.

Reuters’ın görüştüğü dört eski ABD’li yetkiliye göre, Kudüs’teki ABD büyükelçiliği bu raporların “dengeli olmadığı” gerekçesiyle Washington’a yayılmasını engelledi.

Aynı dönemde Gazze’deki insani durumu belgeleyen beş ayrı telgraf hazırlandı, ancak büyük bölümü üst düzey karar alıcılara ulaşmadı.

Eski yetkililer, bu raporların ABD yönetimi içinde dolaşıma girmesi halinde İsrail’e verilen askeri ve siyasi desteğin sorgulanacağını dile getirdi.

"ZAYIF ÇOCUKLAR NEREDE?" SORUSU DOSYALARA GİRDİ

Reuters’a konuşan eski ABD’li yetkililer, Beyaz Saray toplantılarında Gazze’de sivillerin açlık çektiğini gösteren analizlere sık sık itiraz edildiğini aktardı. İtirazların merkezinde, insani felaketin görsel ve politik etkilerinin sorgulanması yer aldı.

Yetkililerden biri, toplantılarda tekrar edilen soruyu şu sözlerle aktardı: "Soru her zaman ‘zayıf çocuklar nerede?’ şeklindeydi."

USAID UZMANLARI DEVRE DIŞI BIRAKILDI

USAID’in Orta Doğu afet müdahale ekibinde görev yapan eski bir yetkili, Gazze dosyasında insani yardım uzmanlığının sistematik biçimde geri plana itildiğini söyledi.

Yetkili, hazırlanan raporların engellendiğini, yeniden yazdırıldığını ya da dağıtımının durdurulduğunu aktardı.

Reuters’a göre, Gazze’de personeli bulunmayan USAID, sahadaki bilgileri büyük ölçüde BM kuruluşları ve uluslararası yardım örgütlerinden aldı. Buna rağmen bu veriler, ABD yönetimi içinde güvenilir bulunmadı.

İSRAİL DESTEĞİ ABD SİYASETİNDE ÇATLAĞI DERİNLEŞTİRDİ

Reuters analizine göre, Biden yönetiminin savaş boyunca İsrail’e verdiği güçlü destek, Demokrat Parti içinde derin bir ayrışmaya yol açtı. Yapılan kamuoyu yoklamaları, Demokrat seçmenin büyük bölümünün İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını aşırı bulduğunu ortaya koydu.

Gazze’deki can kaybı Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 71 binin üzerine çıkarken, gıda ve temiz suya erişim neredeyse tamamen durma noktasına geldi.

