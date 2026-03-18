Edirne Keşan’da kamyonetin tır dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralı şahıs sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Keşan istikametinden Tekirdağ'ın Malkara ilçesine doğru gitmekte olan kamyonet, aynı yönde seyreden tırın dosrserine çarptı.

Edirne'de feci kaza! Tırın dorsesine çarpan kamyonet mezarları oldu

Kazada, kamyonette bulunan ve Pakistan uyruklu Masawood Ur Rehman (25) ve Muhammad Taimoor (31) ile Türk vatandaşı T.Y. (17) yaralandı. İhbar üzerine adrese polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Devrilmemesi için itfaiye aracına halat ile bağlanan kamyonette sıkışan yaralılar, uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılıp ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'nde sevk edildi.

Yaralılardan Masawood Ur Rehman ile Muhammad Taimoor yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

