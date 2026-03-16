Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında, çarpışan iki otomobilden biri savrularak kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada kırmızı ışıkta bekleyen 5 kişi yaralanırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Eskişehir'de Mustafa Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobillerden biri, kaldırıma çıkarak o esnada yolun karşısına geçmek için kırmızı ışıkta bekleyen yayaların arasına daldı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada kaldırımda bekleyen yayalar arasında bulunan engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalyesi, otomobilin çarpması sonucu zarar gördü. Tekerleği kırılan sandalyedeki vatandaş ve çevredeki diğer yayalarla birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar yaralılara ilk yardımı yaparken, durum sağlık ekiplerine bildirildi.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle Atatürk Caddesi’nde trafik akışı durma noktasına geldi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından trafik ekiplerinin bölgedeki çalışmalarıyla trafik akışı sağlandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

