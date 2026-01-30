Konya’nın Beyşehir ilçesinde halk ekmek büfelerinde satılan ekmeğe ramazan indirimi yapıldı. Normalde 7 lira olan ekmek, ramazan boyunca 6 liradan satılacak.

MARKETLERDE 10 LİRA

İndirimli, halk ekmek uygulamasının Beyşehirli vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Beyşehir’de 200 gram ekmek, fırın ve marketlerde vatandaşlara 10 liradan satılıyor.

"HEMŞEHRİLERİMİZE DESTEK OLMAK İSTİYORUZ"

Uygulamanın özellikle dar gelirli aileleri rahatlatmayı hedeflediğini belirten Beyşehir Belediye Adil Bayındır, "Amacımız Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın sofrasına en ucuz ve en kaliteli ekmeği ulaştırmak. Bir aylık süreyle de olsa hemşehrilerimize destek olmak istiyoruz" dedi.

