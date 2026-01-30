Kaydet

Bursa’nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak’ta 28 Ocak günü saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, park halindeki araçları hedef aldı. Elindeki kesici aletle sokak boyunca ilerleyen saldırgan, 5 ayrı otomobilin kaporta ve camlarını çizerek maddi hasara yol açtı. Şüphelinin çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan rahat tavırları dikkat çekerken, sabah araçlarının halini gören sahipleri polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkali belirlenen şahsın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası