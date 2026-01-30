Kaydet

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) turuncu kodlu uyarılarının ardından Adana’da beklenen şiddetli sağanak, kenti adeta göle çevirdi. Metrekareye 72 kilogramdan fazla yağışın düştüğü kentte, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi’nde dev bir hortum meydana geldi. Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle Seyhan ve Çukurova ilçelerinde yollar suyla dolarken, çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Ev ve iş yerlerini su basan Adana’da, ekiplerin tahliye çalışmaları sürerken yağışın etkisini bir süre daha devam ettirmesi bekleniyor.

