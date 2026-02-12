Adana'da vatandaşın başvurusuna rağmen hem büyükşehir hem de ilçe belediyesi bozuk yolu yapmadı. Belediyenin ihmalkarlığı sonrası mahalle sakinleri araçlarının daha fazla zarar görmemesi için kürek ve el arabasıyla çukurları kendileri kapattı.

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Gelincik Caddesi ve ara sokaklarda uzun süredir bozuk olan yollar mahalle sakinlerini deyim yerindeyse bezdirdi. İlçe ve büyükşehir belediyesine yapılan başvurulara rağmen herhangi bir çalışma yapılmayınca vatandaşlar çareyi çukurları kendi imkânlarıyla kapatmakta buldu. Ellerine kürek ve el arabası alan mahalle sakinleri, yoldaki çukurları toprakla doldurarak geçici çözüm üretti. Mahallede birçok araç çukur nedeniyle hasar görürken, sürücüler maddi zarara uğradı.

Belediye yapmayınca iş başa düştü! Çukuru kapatan vatandaşlar tepkili

Özellikle yağışlı havalarda çukurlar daha da tehlikeli hale gelirken, vatandaş yetkililerden kalıcı asfalt çalışması yapılmasını talep etti. Mahalle sakini Zihni Kaynarpınar, "Yolları demeye gerek yok, siz de bizim kadar görüyorsunuz. Buraya yağmur yağdıktan sonra yaya olarak girmemiz imkansız. Belediye buraya bir asfalt döktü, meyil veremediği için bütün su burada birikiyor" ifadelerini kullandı.

"DAĞ YOLU DAHA İYİ"

Aracının alt takımının zarar gördüğünü ve 22 bin TL masraf yaptığını anlatan Eyüp Erdoğan ise, "Dağ yolu buradan daha iyi. Aracımın alt takımı zarar gördü ve 22 bin TL masraf yaptım. Sarıçam ve büyükşehir belediyesine başvurduk ama kimse gelmedi. Kendi imkanlarımızla çukurları dolduruyoruz ama onlar da çöküyor" diye konuştu.

Belediye yapmayınca iş başa düştü! Çukuru kapatan vatandaşlar tepkili

"BELEDİYEYE MÜRACAAT ETTİK, GELEN GİDEN YOK"

Vatandaşlardan Aydın Akkaş ise "Yollarımızın durumu berbat. Her gelen araba zarar görüyor. 2 defa kartel patlattım, 3 bin 500 TL masraf yaptık. Kendi imkanlarımızla çukurları dolduruyoruz. Belediyeye kaç kere müracaat ettik ama gelen, giden yok" dedi.

