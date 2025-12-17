Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın durumu ve geçtiğimiz dönemde yapılan TFF toplantısına dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Adalı, MHK'ya sert bir şekilde tepki gösterirken, Rafa Silva hakkında da "bonservisini veren alır" sözlerini kullandı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdar Adalı, bugün İzmir'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Adalı, 9 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği TFF ziyareti hakkında konuşurken son günlerde gündeme getirilen hakem hataları konusunda da MHK'ya sert şekilde tepki gösterdi. Ayrıca Adalı, henüz çözülmemiş olan ve tarafların gün geçtikçe birbirinden daha da çok uzaklaştığı Rafa Silva krizine dair de sözler sarf etti.

RAFA'NIN DURUMU BELİRSİZ

Bir süredir siyah-beyazlı formayı giymeyen Rafa Silva ile ilgili konuşan Adalı, "Rafa Silva'nın durumu belirsiz. Teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon avro bekliyoruz. Veren alır. Oyuncuya bir imza parası verildi. Bu bedel karşılanmalı. 'Devre arasına kadar oyna, sonrasında bakarız' dedim. En son asbaşkan Murat Kılıç ile konuştu. 'Sonra görüşelim.' dediler. Rafa Silva, tekrar görüşmek istemedi. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı." ifadelerini kullandı.

SORUN MHK'DA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile geçen hafta yapılan görüşmeye de değinen Serdal Adalı, "Sorunun temel noktası TFF yönetim kurulu değil. Sorun Merkez Hakem Kurulunun yapısında. TFF görüşmemde bana lazım olan MHK başkanıydı. Ferhat Gündoğdu'nun hakemlere sözünün geçtiğine inanmıyorum. Her maça gerekirse hakem getirteceğim. VAR için yabancı eğitimciler var. 1,5 sene süren eğitim mi olur? Yerli hakeme karşı değilim genç Türk hakemler gelip bu hatayı yapsa amenna ama bu şekilde olmaz. Geçen sezondan bu yana üç camianın sinir uçları ile oynayan bir MHK var. Açın bakın Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor özelinde dönen bir oyun var. Bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

