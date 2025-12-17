Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan ve sergilediği performansla beğeni toplayan 24 yaşındaki Arnavut futbolcu Ernest Muçi'nin bonservisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de geride kalan 16 haftada topladığı 35 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Fatih Tekke ile üzerinde çalıştıkları planlamalar, Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi'nin bonservisi ve ara transfer dönemi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"PARAYA KARŞI EMEĞİN MÜCADELESİ"

A Spor'a konuşan Doğan, "Bizi ileriye taşıyacak olan transferi bulursak yapacağız. Kendimizden 5-10 katı takımlara karşı mücadele ediyoruz. Paraya karşı emeğin mücadelesi yine bu sezon veriliyor. Trabzonspor, bu konuda idmanlı" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan

"BU KADAR FAZLA DEĞİŞİMİN FAYSDASI YOK"

Bordo-mavili kulübün başkanı, "Fatih Tekke ile beraber Trabzonspor'un yeni bir yol haritası çizmesi lazımdı. 4-5 yıllık planlamalar üzerinden konuşuyoruz. Trabzonspor'un bu gerçeğe alışması lazım. Bu kadar fazla değişimin Trabzonspor'a faydası yok" açıklamasını yaptı.

Fatih Tekke

"FATİH TEKKE İSTERSE MUÇİ'Yİ ALIRIZ"

Ernest Muçi'nin takımdaki geleceği hakkında ise Ertuğrul Doğan, "Yanılmıyorsam, Muçi’nin bonservisini almamız için 6-6.5 milyon euro civarında ödeme yapmamız gerekiyor, 5 taksitle. Hocamız istedikten sonra Trabzonspor da üç aşağı beş yukarı bu paraları ödeyip Muçi’yi alacaktır" dedi.

Ernest Muçi

Haberle İlgili Daha Fazlası