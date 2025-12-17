Trabzonspor'da Ernest Muçi gerçeği! Ertuğrul Doğan, Beşiktaş'a ödenecek bonservisi açıkladı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan ve sergilediği performansla beğeni toplayan 24 yaşındaki Arnavut futbolcu Ernest Muçi'nin bonservisi hakkında açıklamalarda bulundu.
- Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile uzun vadeli bir plan yapılıyor.
- Ertuğrul Doğan, çok fazla değişimin Trabzonspor'a faydasının olmadığını savundu.
- Ernest Muçi'nin bonservisinin 6-6.5 milyon euro olduğu ve ödemenin 5 taksitle yapılacağı belirtildi.
Süper Lig'de geride kalan 16 haftada topladığı 35 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Fatih Tekke ile üzerinde çalıştıkları planlamalar, Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi'nin bonservisi ve ara transfer dönemi çalışmaları hakkında bilgi verdi.
"PARAYA KARŞI EMEĞİN MÜCADELESİ"
A Spor'a konuşan Doğan, "Bizi ileriye taşıyacak olan transferi bulursak yapacağız. Kendimizden 5-10 katı takımlara karşı mücadele ediyoruz. Paraya karşı emeğin mücadelesi yine bu sezon veriliyor. Trabzonspor, bu konuda idmanlı" ifadelerini kullandı.
"BU KADAR FAZLA DEĞİŞİMİN FAYSDASI YOK"
Bordo-mavili kulübün başkanı, "Fatih Tekke ile beraber Trabzonspor'un yeni bir yol haritası çizmesi lazımdı. 4-5 yıllık planlamalar üzerinden konuşuyoruz. Trabzonspor'un bu gerçeğe alışması lazım. Bu kadar fazla değişimin Trabzonspor'a faydası yok" açıklamasını yaptı.
"FATİH TEKKE İSTERSE MUÇİ'Yİ ALIRIZ"
Ernest Muçi'nin takımdaki geleceği hakkında ise Ertuğrul Doğan, "Yanılmıyorsam, Muçi’nin bonservisini almamız için 6-6.5 milyon euro civarında ödeme yapmamız gerekiyor, 5 taksitle. Hocamız istedikten sonra Trabzonspor da üç aşağı beş yukarı bu paraları ödeyip Muçi’yi alacaktır" dedi.