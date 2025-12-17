Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, 3-3 sonuçlanan Trabzonspor maçı öncesinde "Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi ve kadroya almadık" açıklamasını yaptığı Rafa Silva, devre arasında takımdan ayrılma ısrarını sürdürüyor. Başkan Serdal Adalı ise 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcunun bonservis kazandırmadan veda etmesine izin vermiyor.

Beşiktaş formasını son olarak Fenerbahçe derbisinde (2 Aralık) giyen ve yaklaşık bir ay sakatlığını gerekçe göstererek idmanlara çıkmayan Rafa Silva, son tedavi programının ardından 4 Aralık'ta takımla çalışmalara dönse de Gaziantep FK ve Trabzonspor karşılaşmalarının kadrosunda da yer almadı. Teknik heyetle yaptığı görüşmede hazır olmadığını belirterek İstanbul'da kalan Portekizli futbolcunun, devre arasında Türkiye'den ayrılma ısrarı devam ediyor.

Rafa Silva

15 MİLYON EURO ŞARTI

HT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, devre arasında Benfica'ya imza atacağı olacağı konuşulan 32 yaşındaki futbolcuya bonservis getirmeden transfer izni vermeyecek. Serdal Adalı, yıldız oyuncu ile yaptığı görüşmede ayrılık için 15 milyon euro rakamını masaya koymuştu.

Siyah-beyazlı kulüp, hukuksal yaptırımlar için de hazır beklerken; bonservis bedeli getirmemesi halinde Portekizli futbolcu, Beşiktaş'ta kalmaya devam edecek.

Serdal Adalı

YILLIK 9 MİLYON EURO MAAŞ

5 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine kısa bir süre kalırken, Rafa Silva'nın kalan maçlarda da forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş'tan senelik 9 milyon euro garanti ücret kazanan futbolcunun 1,5 yıl daha kontratı bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası