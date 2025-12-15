Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, Süper Lig'de Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamaların bordo mavili kulüple ilgili olmadığını belirterek Taner Fikret Saral'ın sözlerine sert bir cevap verdi.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, dün oynanan Trabzonspor karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamalarının bordo-mavili kulüple bir ilgisinin olmadığını belirtti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral'ın sözlerine cevap veren Kılıç, "Söz konusu açıklamamda Trabzonspor'un T'si dahi geçmemişken, Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'ın 6 Aralık 2025 tarihinde bir televizyon kanalına verdiği röportajdaki, "Trabzonspor Kulübü, tarihinden beri şampiyonluklar yolunda bu acıyı en çok çekmiş kulüptür. Çok açık ve net konuşuyorum. Bizden sonra Beşiktaş gelir." ifadesi hafızalarda tazeliğini korumaktayken, Trabzonspor'da başkan yardımcılığı makamını işgal eden bir zatın iki kulüp arasında kin ve nefret tohumları ekmekten başka bir işe yaramayacak, mesnetsiz ve terbiye sınırlarını zorlayan açıklamasını Türk futbolunun geleceği adına üzülerek takip ettim." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Beşiktaş'tan Trabzonspor maçı sonrası VAR tepkisi

"KİM HANGİ DİLDEN ANLIYORSA O DİLDEN DE KONUŞMASINI İYİ BİLİRİZ"

Dün akşamki sözlerinin muhatabının Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemler olduğunu vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye Futbol Federasyonu ile hakemleri hedef alan açıklamamdan neden rahatsız oldunuz da olay yerine ilk olarak her zaman suçlu gelir sözünü akla getirecek şekilde apar topar açıklama yapma gereği duydunuz? Hakemin yönetiminden memnun musunuz, memnun değilseniz neden bu konuda da iki çift laf edemediniz? Biz; köyde köpek olsun, olmasın, birileri ister çomakla ister çomaksız dolaşsın doğru bildiklerimizi yüksek sesle söylemeye devam edecek, son örnekten hareketle birileri gocunsa dahi hak ve adalet arayışını sadece kendimiz için değil, tüm kulüplerimiz için kararlılıkla sürdüreceğiz. Türk futbolunun marka değerini korumaya özen gösteriyor olmamız, efendiliğimizi muhafaza etmemiz ve sağduyulu davranmamız, terbiyesizliğe göz yumacağımız manasına gelmez. Boyundan büyük laflar etme gafletine düşenler unutmasınlar ki Beşiktaş'a kimse istikamet çizemedi, çizemez. Kim hangi dilden anlıyorsa o dilden de konuşmasını iyi biliriz."

Haberle İlgili Daha Fazlası