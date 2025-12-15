Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert cevap: Herkes haddini bilsin!
Süper Lig'de 3-3 beraberlikle biten Beşiktaş maçının ardından bir açıklama yayımlayan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, siyah beyazlıların hakem eleştirilerine tepki gösterdi.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Süper Lig'de 3-3 berabere biten Beşiktaş karşılaşmasının ardından Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç'ın açıklamalarına yazılı bir şekilde cevap verdi.
Beşiktaş'tan Trabzonspor maçı sonrası VAR tepkisi
İşte o açıklama:
"Oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip takım yöneticisinin maç sonu yaptığı açıklamaların ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz!
Karşılaşmanın henüz başında 10 kişi kalmaları gerekirken maç sonunda mağdur edebiyatı yapıp kaybettiğimiz 2 puan üzerinden algı yapmaya çalışan bu zihin, temiz bir zihin değildir!
Karşılaşmayı 9 kişi tamamlaması gereken rakibimizin yöneticileri, maç sonunda yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlarla haddinin sınırlarını aşmıştır.
Herkes bilsin ki;
Trabzon'da yatarak bir şeyler kazanma hayali kuranlar, gerçekleri yüzlerine çarparak karşılığını alır.
Açıkça uyarıyoruz;
Sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor'ken 'mağdurmuş' gibi rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız!
Tekrar ediyoruz!
Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim!"