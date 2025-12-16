Beşiktaş'ta kriz sürüyor! Rafa Silva, Sergen Yalçın'ı yalanladı: 'Oynamam' demedim
Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, "Rafa Silva hazır olmadığı için kadroda olmak istemedi" açıklamasını yaptı. Portekiz basınında yıldız futbolcuya dayandırılan haberde ise "Kimseye oynayamayacağnı bildirmedi" ifadelerinin kullanılması şaşkınlık yaşattı.
Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın hazır olmadığını ve Trabzonspor maçında kadroda olmak istemediğini söyledi.
- Portekiz medyası, Rafa Silva'nın teknik ekip ile görüşmediğini ve oynayamayacağını bildirmediğini iddia etti.
Beşiktaş'ta son günlerde Rafa Silva ile buzların eridiği yönünde haberler yapılmasının ardından yeniden takımla antrenmanlara başlayan yıldız oyuncudan katkı alınması planlanırken, henüz bu aşamaya yakın olunmadığı ortaya çıktı.
PORTEKİZ'DE KAFA KARIŞTIRAN HABER
Teknik direktör Sergen Yalçın, 3-3 sonuçlanan Trabzonspor maçı öncesi "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız, problem yok" demişti. Ancak Portekiz medyasından tam tersi yönde haberler geldi.
"TEKNİK EKİPLE GÖRÜŞMEDİ, OYNAMAYACAĞINI SÖYLEMEDİ"
Sabah'ın aktardığına göre; Portekiz'in ünlü gazetelerinden A Bola'nın, 32 yaşındaki futbolcuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, "Rafa Silva, bu konu hakkında Beşiktaş'ın teknik heyetiyle bireysel olarak görüşmediği gibi, teknik ekibin hiçbir üyesine de oynayamayacağını bildirmedi" ifadeleri yer aldı.