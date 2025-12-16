Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, "Rafa Silva hazır olmadığı için kadroda olmak istemedi" açıklamasını yaptı. Portekiz basınında yıldız futbolcuya dayandırılan haberde ise "Kimseye oynayamayacağnı bildirmedi" ifadelerinin kullanılması şaşkınlık yaşattı.

Beşiktaş'ta son günlerde Rafa Silva ile buzların eridiği yönünde haberler yapılmasının ardından yeniden takımla antrenmanlara başlayan yıldız oyuncudan katkı alınması planlanırken, henüz bu aşamaya yakın olunmadığı ortaya çıktı.

Rafa Silva

PORTEKİZ'DE KAFA KARIŞTIRAN HABER

Teknik direktör Sergen Yalçın, 3-3 sonuçlanan Trabzonspor maçı öncesi "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız, problem yok" demişti. Ancak Portekiz medyasından tam tersi yönde haberler geldi.

Sergen Yalçın

"TEKNİK EKİPLE GÖRÜŞMEDİ, OYNAMAYACAĞINI SÖYLEMEDİ"

Sabah'ın aktardığına göre; Portekiz'in ünlü gazetelerinden A Bola'nın, 32 yaşındaki futbolcuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, "Rafa Silva, bu konu hakkında Beşiktaş'ın teknik heyetiyle bireysel olarak görüşmediği gibi, teknik ekibin hiçbir üyesine de oynayamayacağını bildirmedi" ifadeleri yer aldı.

