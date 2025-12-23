Bilecik’in meşhur yöresel lezzetleri arasında yer alan, Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi'nin en sevdiği yemek ‘yoğurtlu gözleme’ coğrafi işaret yoluna çıktı.

Bilecik’in yöresel lezzetleri arasında en bilinenlerden biri olan yoğurtlu gözleme Bilecik sınırlarını aşmaya hazırlanıyor. 'Yoğurtlu Gözleme' için coğrafi işaret alınması için başvuru yapıldı.

Ertuğrul Gazinin en sevdiği yemekti! Yoğurtlu gözleme için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

“ÇOK BİLİNMİYOR"

Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi'nin en sevdiği yemek olarak da bilinen yoğurtlu gözlemeyi anlatan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut şunları söyledi:

Söğüt'ümüze özgü yoğurtlu gözlememiz süzme yoğurt ve yeşil soğanla beraber yapılıyor. Osmanlı'dan Ertuğrul Gazi'den gelen bir gözleme çeşidimiz. Bu çok bilinmiyor, yapan da çok yok. Söğüt'ümüze özgü olarak bunu tanıtmak istedik. Gerçekten şu ana kadar çok fazla bilinmiyor ve çok yerde de yapılmıyor.

“ATA MİRASI”

Tarihi havayı yaşatmak adına çadır da kurduklarını belirten Durgut “Bugün bu çadırımızı kurduk. Bu otağı biliyorsunuz ki kıl çadır, Ertuğrul Gazi’nin 400 çadırla beraber Söğüt'e gelip yerleşmesini simgeler. Biz bu çadırda bu ata mirası gözlememizi sunmak istedik” dedi.

Bilecik’in diğer yöresel lezzetleri ise şöyle;

Mantı, Samsa Tatlısı, Ispanaklı Börek, Mercimekli Mantı, Yörük Bohçası, Köy Erişte, Erik Aşı, Bozüyük Kokoreç, Oğlak Çevirme, Dızmana, Nur Tatlısı, Bilecik Mantısı, Soğanlı Börek, Keşkek, Fincan Tatlısı, Reyhan Şerbeti, Bıldırcın Kebabı, Nişasta Helvası, Büzme Tatlısı, Tavuklu Keşkek, Kaçamak, Linga Tatlısı, Haşhaşlı Ekmek, Testi Kebabı, Sulu Mantı, Sarma, Pazaryeri Köy Ekmeği, Pazaryeri Cimcik, Pazarcık Keçi Peyniri, Oğlak Kapama, Köy Tarhanası, Oğlak Kokoreç, Yörük Pilavı, Dağ Eriği Ekşili Kertül, Tuzlu Yoğurt.

ERTUĞRUL GAZİ KİMDİR?

Ertuğrul Gazi, 13. yüzyılın ortalarında Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in babasıdır.

13. yüzyılın ortalarında Orta Asya'daki Cengiz Han'ın Moğol baskısından kaçan Kayılar, ilk olarak Doğu Anadolu civarlarına geldiler. Kayı Boyu beyi Süleyman Şah'ın Fırat Nehri'nden geçerken boğulup vefat etmesi üzerine Ertuğrul Bey, Kayılar'ı Bizans sınırına göç ettirmek istedi. Fakat kardeşleri bu fikrine karşı çıktı. En nihayetinde, bu görüş ayrılıkları nedeniyle Kayılar ikiye bölündü. Ertuğrul'un ağabeyleri Sungur Tekin ve Gündoğdu geride, Ahlat'ta kalırken; Ertuğrul, kardeşi Dündar ile birlikte Batı'ya doğru göç etti.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin Bizans İmparatorluğu sınırında bulunan uç emirliklerindeki Türk sayısı, 1243 yılında gerçekleşen Kösedağ Muharebesi sonrasında Anadolu'da başlayan Moğol istilaları sebebiyle artış gösterdi, buna paralel olarak Bizans topraklarına yapılan akınlar arttı. Bu akınlar sonucunda, Bizans topraklarında ikinci defa uç beylikleri kurulmaya başlandı.

Sultan Öyüğü (günümüzde Eskişehir) bölgesinde ise, uç topraklarının en ileri hattı olan Söğüt'te yerleşen Türk boyunun başında Ertuğrul Gazi bulunuyordu.

