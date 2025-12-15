Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin coğrafi işaretli ürün zenginliğinde dünyada ikinci sırada yer aldığını belirterek, AB tescilli ürün sayısının bu yıl 44’e yükseldiğini açıkladı.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından Ankara’da düzenlenen Coğrafi İşaretler Etkinliği’nde konuşan Bakan Kacır, Türkiye’nin 1.798 coğrafi işaretli ürünüyle küresel ölçekte güçlü bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

