Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde olay çıktı: Sergen Yalçın çılgına döndü, kırmızılar peş peşe geldi
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'nün kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından yaptığı sert itiraz sonrası ihraç edildi.
Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada iki kırmızı kart gördü.
VAR'DAN UYARI GELDİ
Siyah beyazlılarda Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Hakem Ali Yılmaz, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.
ORKUN KÖKÇÜ TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI
Hakem Ali Yılmaz, VAR'da pozisyonu izledikten sonra Orkun Kökçü'ye 26. dakikada direkt kırmızı kart gösterdi.
SERGEN YALÇIN İHRAÇ EDİLDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da kırmızı karta itirazlarının ardından kırmızı kart gördü. Orkun Kökçü'nün kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından adeta çılgına dönen Yalçın, hakem Ali Yılmaz'a sert bir şekilde tepki gösterdi.
Hakem Ali Yılmaz, yedek kulübesine doğru giderek Sergen Yalçın'a kırmızı kartını çıkardı.
ASENSIO'YA YABANCI MADDE İSABET ETTİ
Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde gelen yabancı maddelerin ardından yerde kaldı.
İspanyol futbolcu, 30. dakikada köşe gönderine korner kullanmaya gitti. Tribünlerden atılan bir madde Marco Asensio'nun kafasına isabet etti. Asensio, madde gelmesinin ardından yerde kaldı.