Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, ilk yarının ardından açılan Stephen Curry'nin 26 sayısı ile Orlando Magic'i 120-97'lik skorla geçti. Gecenin bir diğer karşılaşmasında Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets'e karşı deplasmanda 139-132 kazandı.

NBA'de gecenin maçında Stephen Curry, istediğini veremediği ilk yarı sonrasında müsabakanın ikinci yarısında vites yükselterek maç boyu kaydettiği 26 sayının 18'ini devre arasından sonra kaydederek Golden State Warriors'ın, Orlando Magic'e karşı 120-97 galip gelmesinde büyük rol oynadı. Jimmy Butler 21 sayı ile galibiyete katkı sağlarken, Warriors ikinci yarıda farkı açarak rahat bir galibiyet kazandı.

Sol ayak bileğindeki sakatlık riskine rağmen parkeye çıkan Curry, karşılaşmaya alışık olmayan bir performans göstererek başladı. 6 üçlük denemesi kaçıran Curry, sahada 3/13 isabet ile oynadı. Curry ilk üçlüğünü 3'üncü çeyrekte bulabildi ve bu maçın kırılma noktası oldu. Bu sayıdan itibaren Warriors 14-4'lük seriyle maçı rahat kazandı.

Orlando Magic'te ise Paolo Bacnhero 21 sayı, 12 ribaund ve 7 asistlik performansla göz doldururken, Desmond Bane 20 sayı kaydetti.

THUNDER, DEPLASMANDA GÜLDÜ

Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies'i 119-103 yendi.

Paycom Center'da Grizzlies'i ağırlayan Batı Konferansı lideri Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, 4 top çalmayla oynadığı maçı kazanarak sezonun 26. galibiyetini aldı. Gilgeous-Alexander, üst üste 100 maçta 20 ve üstü sayı kaydederek NBA'de Wilt Chamberlain'den sonra bunu başaran ikinci isim oldu.

Thunder'da Jalen Williams 24 ve Ajay Mitchell, 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 16. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies'te Cedric Coward ve Kentavious Caldwell-Pope, 16'şar sayı attı.

KNUEPPEL TARİHE GEÇTİ

Charlotte Hornets'ın çaylak oyuncusu Kon Knueppel, Rocket Arena'da Cleveland Cavaliers'a 139-132 yenildikleri maçta NBA tarihine geçti.

Maçta üç sayı çizgisinin gerisinden 9'da 5 isabetle oynayan Knueppel, karşılaşmayı 20 sayıyla tamamladı. NBA tarihinde "üç sayılık atışlarda 100 isabete en hızlı ulaşan isim" ünvanını ele geçiren çaylak oyuncu, bunu 29 maçta başardı ve Lauri Markkanen'i (41 maç) geride bıraktı.

Bu sezon 20. mağlubiyetini yaşayan Hornets'ta LaMelo Ball 23 ve Brandon Miller, 20 sayı kaydetti.

Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell 30, De'Andre Hunter ve Darius Garland, 27'şer sayıyla sezonun 16. galibiyetine katkı sağladı.

GECENİN DİĞER SONUÇLARI

NBA'de gece oynan diğer karşılaşmaların sonuçları şu şekilde:

Indiana Pacers 95-103 Boston Celtics

Dallas Mavericks 113-119 New Orleans Pelicans

Utah Jazz 112-135 Denver Nuggets

Detroit Pistons 110-102 Portland Trail Blazers

