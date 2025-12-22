Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda mücadele ediyor. Müsabakanın önemli pozisyonlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

MAÇTA İLK DEVRE SONUCU

GENÇLERBİRLİĞİ 2-1 TRABZONSPOR

Goller: 4' Dimitris Goutas, 31' Daryl Franco Tongya, 45+2' Felipe Augusto

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

5. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Göktan Gürpüz'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Yunan stoper Goutas, ceza sahasında kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

23. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya, Metahan Mimaroğlu'na aktardı. Metehan, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı Onana'nın üzerine gönderdi.

29. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Zubkov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sikan'ın vuruşunu kaleci Velho kurtardı. Pozisyonun devamında Velho, Muçi'nin şutunda da gole izin vermedi.

31. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza sahasına giren Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya, yaptığı tek vuruşla filelere gönderdi: 2-0.

35. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortada Pereira ceza sahasında ayağıyla topu Koita'ya indirdi. Koita'nın penaltı noktasında verdiği kısa pasta Göktan Gürpüz'ün şutunu kaleci Onana, direğin dibinden çıkardı.

45+2. dakikada Pina'nın ceza sahasının sağından yaptığı ortada Augusto, altıpasta kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Gençlerbirliği - Trabzonspor

TRABZONSPOR'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Trabzonspor, Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Başkentteki Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ne konuk olan bordo-mavili takım, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takıma giden ve sakatlıkları bulunan oyuncularından yoksun mücadele etti.

Trabzonspor'da Oulai, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Serdar Saatçı ve Olaigbe'nin yerine Pina, Arif Boşluk, Savic, Bouchouari ve Danylo Sikan görev yaptı.

Oulai milli takıma gittiği, Mustafa Eskihellaç ve Folcarelli ise sakatlığı nedeniyle başkentte forma giyemedi. Serdar Saatçı ve Olaigbe, yedek kulübesinde yer aldı.

Sakatlığını atlatan Karadağlı stoper Savic 5 maç sonra ligde ilk 11'e dönerken, Ukraynalı Sikan Trabzonspor formasıyla bu sezon ligde ilk kez 11'de şans buldu.

Milli takım kampına giden Onuachu'nun yanı sıra ameliyat edilen Visca ve Baniya ile sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, kadroya dahil edilemedi.

Teknik direktör Fatih Tekke, Gençlerbirliği maçında sahaya Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif Boşluk, Bouchouari, Ozan Tufan, Zubkov, Muçi, Sikan ve Augusto'dan oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.

Gençlerbirliği - Trabzonspor

LİGDE "3. METİN DİYADİN" DÖNEMİ BAŞLADI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, başkent ekibindeki 3. döneminde ligde ilk maçına çıktı.

Kırmızı-siyahlılar, teknik sorumlu Özcan Bizati'nin kulübede olduğu Kasımpaşa karşılaşmasına göre zorunlu tek değişiklikle Trabzonspor maçına başladı.

Diyadin'in 3. döneminde ilk kez görev yaptığı Türkiye Kupası maçında Sipay Bodrum FK takımına 2 gol atan Niang, sarı kart cezası nedeniyle bugün sahadaki yerini alamadı.

Kart cezasını tamamlayan Oğulcan Ülgün ilk 11'e dönerken, Niang'ın yokluğunda orta saha oyuncusu Koita ileri uçta görev yaptı.

Başkent ekibi, Trabzonspor maçında Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Tongya, Metehan Mimaroğlu ve Koita'dan oluşan ilk 11'le mücadele etti.

Trabzonsporlu futbolcular seremoniye, "Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin 1 Ocak 08.30 Galata" yazılı pankartla çıktı.

Soğuk havaya rağmen stattaki yerini alan kırmızı-siyahlı taraftarlar, takımlarını destekledi.

Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünü dolduran Trabzonsporlu futbolsever de deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı.

Gençlerbirliği - Trabzonspor

MELER DÜDÜK ÇALIYOR

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor.

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da hafta içi konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 1-0 kaybeden Trabzonspor, ilk yarının son maçını galibiyetle kapatarak devre arasına moralli girmek istiyor.

Ligde 35 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan, Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde üçüncü sıradaki Karadeniz ekibi, zirve yolunda kazanmayı hedefliyor.

Karadeniz ekibinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı TFF'ye ismi bildirilmeyen Nwakaeme ile 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mustafa Eskihellaç, forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği ise 4 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 15 puanla 13. basamakta yer alıyor.

Ligdeki son karşılaşmasında Kasımpaşa ile deplasmanda 0-0 berabere kalan başkent ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Sipay Bodrum FK'yi 3-2 mağlup etti.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı M'Baye Niang, maçta forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de Trabzonspor ile son maçını 15 Mayıs 2021'de oynadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası