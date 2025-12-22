Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK'yi 5-1 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

BAŞAKŞEHİR GOL OLUP YAĞDI

İstanbul'da oynanan maçta ev sahibi takım, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Eldor Shomurodov, 29. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 53. dakikada Arda Kızıldağ (KK), 68. dakikada Umut Güneş ve 84. dakikada Brnic kaydetti.

Konuk ekip Gaziantep FK'nin tek golü ise 26. dakikaa Drissa Camara'dan geldi.

Başakşehir - Gaziantep FK

GAZİANTEP FK 10 KİŞİ BİTİRDİ

Gaziantep FK'de Kevin Manuel Rodrigues, 76. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Portekizli futbolcu, 18. haftada oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonuçla puanını 23 yapan turuncu lacivertliler, 7. sıraya yükseldi. Gaziantep FK de aynı puan ve averaj farkıyla 9. sırada kaldı.

