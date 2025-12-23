Haftanın ikinci günü Eskişehir'in birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi yaşanıyor. OEDAŞ tarafından yapılan paylaşıma göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir'de enerji kesintileri uygulanıyor. Eskişehirliler ise arama motorlarında "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranıyor. İşte 23 Aralık Eskişehir güncel elektrik kesintisi listesi...

Eskişehir’de Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 23 Aralık 2025 Salı günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

23 Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! 23 Aralık OEDAŞ arıza listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

23 ARALIK ESKİŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Tepebaşı başta olmak üzere bazı ilçelerde elektrik kesintisinin saat 10.00'da başlayıp 15.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.

23 Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! 23 Aralık OEDAŞ arıza listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

23 Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! 23 Aralık OEDAŞ arıza listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle 10.00- 15.00 arasında Tepebaşı'da elektrik kesintisi yaşanacak.

Elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şunlar;

"Merkez – Şeker: Güzelbağ Sokak, Ihlamur Ağacı Sokak, İsmail Gaspıralı Sokak, Kabine Sokak, Konutlar Sokak, Lületaşı Sokak, Şahane Sokak, Tanyeri Sokak, Ufukcan Sokak"

23 Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! 23 Aralık OEDAŞ arıza listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

23 Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! 23 Aralık OEDAŞ arıza listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

23 ESKİŞEHİR GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

23 Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! 23 Aralık OEDAŞ arıza listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

23 Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! 23 Aralık OEDAŞ arıza listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

23 Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! 23 Aralık OEDAŞ arıza listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

23 Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! 23 Aralık OEDAŞ arıza listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

23 Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! 23 Aralık OEDAŞ arıza listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

23 Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! 23 Aralık OEDAŞ arıza listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

23 Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! 23 Aralık OEDAŞ arıza listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

23 Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! 23 Aralık OEDAŞ arıza listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

23 Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! 23 Aralık OEDAŞ arıza listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

23 Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! 23 Aralık OEDAŞ arıza listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

23 Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! 23 Aralık OEDAŞ arıza listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

23 Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! 23 Aralık OEDAŞ arıza listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

23 Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! 23 Aralık OEDAŞ arıza listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

23 Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! 23 Aralık OEDAŞ arıza listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

Haberle İlgili Daha Fazlası