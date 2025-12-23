Haftanın ikinci günü Eskişehir'in birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi yaşanıyor. OEDAŞ tarafından yapılan paylaşıma göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir'de enerji kesintileri uygulanıyor. Eskişehirliler ise arama motorlarında "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranıyor. İşte 23 Aralık Eskişehir güncel elektrik kesintisi listesi...
Eskişehir’de Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 23 Aralık 2025 Salı günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.
23 ARALIK ESKİŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Tepebaşı başta olmak üzere bazı ilçelerde elektrik kesintisinin saat 10.00'da başlayıp 15.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle 10.00- 15.00 arasında Tepebaşı'da elektrik kesintisi yaşanacak.
Elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şunlar;