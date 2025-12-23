Bugün Sakarya'nın birçok ilçesinde planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SED tarafından yayımlanan güncel arıza listesi göre, Sakarya'nın bazı ilçelerinde enerji kesintisi uygulanıyor. Bu kapsamda " 23 Aralık Sakarya'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunu gündeme geldi.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) tarafından planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanıyor.

Sabah saatleri itibarıyla elektrik kesintisiyle karşılaşan vatandaşlar, "23 Aralık Sakarya'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranıyor.

23 ARALIK SAKARYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Sakarya'nın Kaynarca ve Söğütlü ilçelerinde bugün elektrik kesintisi yaşanıyor. SEDAŞ'ın paylaştığı listeye göre elektrikler 17.00'de geleceği belli oldu.

KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

19001, 19002, 19010, 19012, 36001, 36002, 36003, 36005, 36006, 36007, 36007 Sk., 36009, Alabaslar, Aşağınevrin, Asarlı, Asarlı Sk., Çakallar, Çakallar Sk., Hacıköy, Hacıköy Cd., Hasanbey Sk., Hatipler 1, Hayeller, Ihlamur, Kandıra Kaynarca Yolu, Kertil Hacıköy, Kertil Sk., Kıstafan, Kıstafan Sk., Kızılelma, Muratlar, Muratlar Sk., Nevrin, Saraçoğlu Mevkii, Saraçoğlu Mevkii Küme Evler, Semenler, Uğurlu 1'de elektrikler 17.00'de gelecek.

23 ARALIK SAKARYA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Kesinti No İl İlçe Mahalle Etkilenen Cadde / Sokaklar Tarih Başlangıç Bitiş 85366 Sakarya Kaynarca Hatipler, Kertil, Özbey, Uğurlu 19001, 19002, 19010, 19012, 36001, 36002, 36003, 36005, 36006, 36007, 36007 Sk., 36009, Alabaslar, Aşağınevrin, Asarlı, Asarlı Sk., Çakallar, Çakallar Sk., Hacıköy, Hacıköy Cd., Hasanbey Sk., Hatipler 1, Hayeller, Ihlamur, Kandıra Kaynarca Yolu, Kertil Hacıköy, Kertil Sk., Kıstafan, Kıstafan Sk., Kızılelma, Muratlar, Muratlar Sk., Nevrin, Saraçoğlu Mevkii, Saraçoğlu Mevkii Küme Evler, Semenler, Uğurlu 1 23.12.2025 09:00 17:00 85868 Sakarya Söğütlü Yeniköy Doruk, Okur Sk., Ova, Sanayi Cd., Sanayi Cd Cd., Sanayi Cd/13, Sanayi Cd/4, Sanayi Cd/9, Sanayi/2, Topgül Sk., Uygar Sk., Yalçın Sk. 23.12.2025 09:00 17:00 85870 Sakarya Söğütlü Orta 1011, 1015, 1016, 1017, 1019, Balcılar, Balcılar Cd., Gazi Sk., Halit Molla, Kiraz Sk., Nilüfer Sk. 23.12.2025 09:00 17:00

