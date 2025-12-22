22 Aralık Pazartesi günü Antalya'nın birçok ilçesinde Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yürütülen planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintiden etkilecen vatandaşlar "Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? sorusunu gündeme taşıdı.

"22 Aralık Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu, bakım çalışması nedeniyle kenti genelinde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte elektrik kesintisi saatleri....

Son dakika Antalya elektrik kesintisi! 22 Aralık Antalyada elektrikler ne zaman gelecek?

22 ARALIK ANTALYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

22 Aralık'ta Akseki, Alanya, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Kepez ilçelerinde elektriklerin gün içinde yeniden verilmesi bekleniyor.

Son dakika Antalya elektrik kesintisi! 22 Aralık Antalyada elektrikler ne zaman gelecek?

22 ARALIK KAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Aklar, Sütleğen, Yaylapalamut, Yuvacık, Çamlıköy, Çavdır ve Çayköy mahalleleri ile Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi’nin bazı bölgelerinde, 22 Aralık 2025 tarihinde 09.30–16.30 saatleri arasında yatırım çalışmaları kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Son dakika Antalya elektrik kesintisi! 22 Aralık Antalyada elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika Antalya elektrik kesintisi! 22 Aralık Antalyada elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika Antalya elektrik kesintisi! 22 Aralık Antalyada elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika Antalya elektrik kesintisi! 22 Aralık Antalyada elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika Antalya elektrik kesintisi! 22 Aralık Antalyada elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika Antalya elektrik kesintisi! 22 Aralık Antalyada elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika Antalya elektrik kesintisi! 22 Aralık Antalyada elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika Antalya elektrik kesintisi! 22 Aralık Antalyada elektrikler ne zaman gelecek?

Haberle İlgili Daha Fazlası