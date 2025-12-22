Bornova, Buca, .Çiğli başta olmak üzere İzmir'in bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna cevap aranıyor.

İzmir'in en yoğun ilçeleri Bornova, Buca ve Çiğli'de yaşayan vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan elektrik kesintisiyle güne başladı.

GDZ Elektrik tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, şebeke yenileme ve planlı bakım çalışmaları kapsamında birçok bölgede elektrik kesintisi uygulanıyor. İşte 22 Aralık 2025 Pazartesi günü İzmir güncel elektrik kesintisi programı...

22 ARALIK İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

22 Aralık 2025 Pazartesi gümü Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa,'da elektikler gün içinde gelecek.

Elektrikler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kesilmiştir. GDZ Elektrik internet adresi üzerinden "Planlı Kesintiler" sekmesine girerek elektrik kesintisine dair anlık bilgi alabilirsiniz.

22 ARALIK BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Buca'da 22 Aralık saat 09.00'da başlayan elektrik kesintisinin 15.00'te sona ermesi bekleniyor.

Buca'da elektrik kesintisi yaşanan bölgeler şunlardır;

Yıldız ( 207/6. Sk. 199/1. Sk. 199/2. Sk. 199/3. Sk. 199/5. Sk. 199/6. Sk. 199/7. Sk. 206/22. Sk. 206/28. Sk. 206/29. Sk. 206/40. Sk. 207/4. Sk. 207/5. Sk. Hoca Ahmet Yesevi Cd. 199. Sk. )

Yıldız ( 199/9. Sk. 206/25. Sk. 206/40. Sk. 199/6. Sk. 199/11. Sk. 199/2. Sk. 199/8. Sk. 242/16. Sk. )

Yıldız ( 220/16. Sk. 220/11. Sk. 220/10. Sk. 242. Sk. 242/1. Sk. 242/14. Sk. 242/17. Sk. 242/7. Sk. 242/2. Sk. 242/8. Sk. 206/5. Sk. 206/17. Sk. )

