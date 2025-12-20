Trabzon elektrik kesintisi listesi 20-25 Aralık: Akçaabat, Of, Çaykara, Tonya, Çarşıbaşı...
Trabzon genelinde planlı bakım, altyapı ve yatırım çalışmaları nedeniyle 20-25 Aralık 2025 tarihleri arasında birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintileri yaşanacak. Çoruh EDAŞ tarafından yapılan duyurulara göre Ortahisar, Arsin, Beşikdüzü, Köprübaşı, Akçaabat, Of, Çaykara, Tonya, Çarşıbaşı ve Sürmene ilçelerinde elektrik kesintisi olacak.
AKÇAABAT, OF, ÇAYKARA, TONYA, ÇARŞIBAŞI’NDA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Akçaabat’ta Derecik Mahallesi’nde 20 Aralık Cumartesi günü saat 09.00 ile 16.00 arasında işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
Of ilçesinde İrfanlı, Çamlı, Çamlıtepe ve Kiraz mahallelerinde yine 20 Aralık’ta 09.00-16.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacak.
TRABZON ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 20-25 ARALIK 2025
İl
İlçe
Tarih
Başlama Saati
Bitiş Saati
Kesinti Nedeni
Kesintiden Etkilenecek Bölgeler
Eklenme Tarihi
|TRABZON
|AKÇAABAT
|25.12.2025
|15:15
|15:30
|Yatırım Çalışması
|AKÇAKALE MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|25.12.2025
|08:30
|15:30
|Yatırım Çalışması
|ESKİKÖY MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|25.12.2025
|08:30
|15:30
|Yatırım Çalışması
|KARPINAR MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|25.12.2025
|08:30
|15:30
|Yatırım Çalışması
|AKÇAKALE MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|25.12.2025
|08:30
|08:45
|Yatırım Çalışması
|AKÇAKALE MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|24.12.2025
|10:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|KAYACAN MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|24.12.2025
|10:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|KALEMLİ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|24.12.2025
|10:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|KARASU MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|24.12.2025
|10:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|KARAAĞAÇLI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|24.12.2025
|09:30
|16:30
|Yatırım Çalışması
|DOLAYLI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|24.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|AĞILLI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|24.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|BULAK MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|24.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|KAVALA MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|24.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|DOLAYLI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|24.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ÇİLEKLİ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|24.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|PELİTLİ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|24.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|1 NOLU BOSTANCI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|24.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ÇİMENLİ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ÇARSIBASI
|24.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|FENERKÖY MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ÇARSIBASI
|24.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|BÜYÜKDERE MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|VAKFIKEBIR
|24.12.2025
|09:00
|15:00
|İşletme Bakım Çalışması
|CAFERLİ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|VAKFIKEBIR
|24.12.2025
|09:00
|15:00
|İşletme Bakım Çalışması
|YILDIZ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|VAKFIKEBIR
|24.12.2025
|09:00
|15:00
|İşletme Bakım Çalışması
|TARLACIK MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|VAKFIKEBIR
|24.12.2025
|09:00
|15:00
|İşletme Bakım Çalışması
|SEKMENLİ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|VAKFIKEBIR
|24.12.2025
|09:00
|15:00
|İşletme Bakım Çalışması
|İLYASLI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|VAKFIKEBIR
|24.12.2025
|09:00
|15:00
|İşletme Bakım Çalışması
|RIDVANLI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|VAKFIKEBIR
|24.12.2025
|09:00
|15:00
|İşletme Bakım Çalışması
|FETHİYE MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|VAKFIKEBIR
|24.12.2025
|09:00
|15:00
|İşletme Bakım Çalışması
|DÜZLÜK MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|VAKFIKEBIR
|24.12.2025
|09:00
|15:00
|İşletme Bakım Çalışması
|İSHAKLI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|MAÇKA
|24.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ÖĞÜTLÜ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|MAÇKA
|24.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ESİROĞLU MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|MAÇKA
|24.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|KAYNARCA MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|MAÇKA
|24.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ALAÇAM MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|OF
|24.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|KIYICIK MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|OF
|24.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ESKİPAZAR MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|OF
|24.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ÇALTILI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ARAKLI
|24.12.2025
|09:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|KÜKÜRTLÜ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ARAKLI
|24.12.2025
|09:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|ÇUKURÇAYIR MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ARAKLI
|24.12.2025
|09:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|ÇANKAYA MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ÇAYKARA
|24.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ULUCAMİ MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|ÇAYKARA
|24.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|KABATAŞ MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|ARAKLI
|23.12.2025
|16:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|ORTAKÖY MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ARAKLI
|23.12.2025
|16:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|BUZLUCA MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ARAKLI
|23.12.2025
|16:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|KARŞIYAKA MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ARAKLI
|23.12.2025
|16:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|YEŞİLCE MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ARAKLI
|23.12.2025
|16:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|TAŞÖNÜ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|23.12.2025
|16:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|YAKÇUKUR MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|23.12.2025
|16:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|SAYRAÇ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|23.12.2025
|16:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|BÜYÜK MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|23.12.2025
|16:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|MELİKŞAH MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|23.12.2025
|16:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|İSKENDERLİ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|23.12.2025
|16:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|TURALI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|23.12.2025
|16:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|ORTA MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|OF
|23.12.2025
|13:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|KIYIBOYU MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|OF
|23.12.2025
|13:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|CUMHURİYET MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ARAKLI
|23.12.2025
|09:30
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ORTAKÖY MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ARAKLI
|23.12.2025
|09:30
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|BUZLUCA MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|DÜZKÖY
|23.12.2025
|09:30
|15:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ÇAYIRBAĞI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|23.12.2025
|09:30
|16:30
|Yatırım Çalışması
|DOLAYLI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|23.12.2025
|09:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|UĞURLU MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|23.12.2025
|09:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|KARAKAYA MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|23.12.2025
|09:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|YENİKÖY MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|23.12.2025
|09:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|GEÇİT MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|23.12.2025
|09:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|AKKAYA MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|23.12.2025
|09:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|BENGİSU MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|23.12.2025
|09:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|1 NOLU BEŞİRLİ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|23.12.2025
|09:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|AKYAZI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|23.12.2025
|09:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|AKOLUK MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|DÜZKÖY
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|AYKUT MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|VARDALLI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ZEMBEREK MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|HÜNERLİ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|DUYGULU MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ÇARSIBASI
|23.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|BÜYÜKDERE MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ÇARSIBASI
|23.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|MERKEZ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ÇARSIBASI
|23.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|KAVAKLI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ÇARSIBASI
|23.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|KÜÇÜKKÖY MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ÇARSIBASI
|23.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|YAVUZ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ÇARSIBASI
|23.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|VELİKÖY MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ÇARSIBASI
|23.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|KADIKÖY MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ÇARSIBASI
|23.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|PINARLI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ÇARSIBASI
|23.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|SERPİLKÖY MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ÇARSIBASI
|23.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ÇALLI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ÇARSIBASI
|23.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|TAŞLITEPE MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ÇARSIBASI
|23.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ŞAHİNLİ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ÇARSIBASI
|23.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|SAMSUN MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ÇARSIBASI
|23.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|KOVANLI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ÇARSIBASI
|23.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|YENİKÖY MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ÇARSIBASI
|23.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ERENKÖY MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ÇARSIBASI
|23.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|SALOVA MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|KÖPRÜBASI / TRABZON
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ÇİFTEKÖPRÜ MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|KÖPRÜBASI / TRABZON
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|GÜNDOĞAN MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|KÖPRÜBASI / TRABZON
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|GÜNEŞLİ MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|KÖPRÜBASI / TRABZON
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|AKPINAR MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ÇAYKARA
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|YEŞİLALAN MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|ÇAYKARA
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|BALTACILI MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|ÇAYKARA
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|KABATAŞ MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|DÖRTYOL MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|SÖĞÜTLÜ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ARAKLI
|23.12.2025
|09:00
|09:30
|İşletme Bakım Çalışması
|ORTAKÖY MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ARAKLI
|23.12.2025
|09:00
|09:30
|İşletme Bakım Çalışması
|BUZLUCA MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ARAKLI
|23.12.2025
|09:00
|09:30
|İşletme Bakım Çalışması
|KARŞIYAKA MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ARAKLI
|23.12.2025
|09:00
|09:30
|İşletme Bakım Çalışması
|YEŞİLCE MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ARAKLI
|23.12.2025
|09:00
|09:30
|İşletme Bakım Çalışması
|TAŞÖNÜ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|MAÇKA
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|DİKKAYA MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|MAÇKA
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|HAMSİKÖY MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|MAÇKA
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|BAŞAR MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|MAÇKA
|23.12.2025
|09:00
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|ALAÇAM MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|23.12.2025
|09:00
|09:30
|İşletme Bakım Çalışması
|YAKÇUKUR MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|23.12.2025
|09:00
|09:30
|İşletme Bakım Çalışması
|SAYRAÇ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|23.12.2025
|09:00
|09:30
|İşletme Bakım Çalışması
|BÜYÜK MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|23.12.2025
|09:00
|09:30
|İşletme Bakım Çalışması
|MELİKŞAH MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|23.12.2025
|09:00
|09:30
|İşletme Bakım Çalışması
|İSKENDERLİ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|23.12.2025
|09:00
|09:30
|İşletme Bakım Çalışması
|TURALI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|23.12.2025
|09:00
|09:30
|İşletme Bakım Çalışması
|ORTA MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|KOZLUCA MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|YAKÇUKUR MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|SAYRAÇ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|BÜYÜK MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|İSKENDERLİ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|TURALI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ORTA MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|TONYA
|23.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|MELİKŞAH MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|OF
|23.12.2025
|09:00
|12:00
|İşletme Bakım Çalışması
|CUMHURİYET MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|VAKFIKEBIR
|23.12.2025
|09:00
|13:00
|İşletme Bakım Çalışması
|YALIKÖY MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|VAKFIKEBIR
|23.12.2025
|09:00
|13:00
|İşletme Bakım Çalışması
|AYDOĞDU MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|23.12.2025
|08:30
|09:30
|İşletme Bakım Çalışması
|AKPINAR MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|23.12.2025
|08:30
|09:30
|İşletme Bakım Çalışması
|UÇARSU MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|23.12.2025
|08:30
|09:30
|İşletme Bakım Çalışması
|DÖRTYOL MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|22.12.2025
|16:15
|16:30
|Yatırım Çalışması
|KAVAKLI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|22.12.2025
|16:15
|16:30
|Yatırım Çalışması
|YENİ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|22.12.2025
|16:15
|16:30
|Yatırım Çalışması
|DARICA MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|22.12.2025
|16:15
|16:30
|Yatırım Çalışması
|MEŞELİ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|22.12.2025
|16:15
|16:30
|Yatırım Çalışması
|SALACIK MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ARAKLI
|22.12.2025
|09:30
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|KAYAİÇİ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ARAKLI
|22.12.2025
|09:30
|16:30
|İşletme Bakım Çalışması
|AYTAŞ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|22.12.2025
|09:30
|09:45
|Yatırım Çalışması
|KAVAKLI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|22.12.2025
|09:30
|09:45
|Yatırım Çalışması
|YENİ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|22.12.2025
|09:30
|09:45
|Yatırım Çalışması
|DARICA MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|22.12.2025
|09:30
|09:45
|Yatırım Çalışması
|MEŞELİ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|22.12.2025
|09:30
|09:45
|Yatırım Çalışması
|SALACIK MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|22.12.2025
|09:30
|16:30
|Yatırım Çalışması
|KAYALAR MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|22.12.2025
|09:30
|16:30
|Yatırım Çalışması
|KAVAKLI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|22.12.2025
|09:30
|16:30
|Yatırım Çalışması
|YENİ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|22.12.2025
|09:30
|16:30
|Yatırım Çalışması
|DARICA MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|22.12.2025
|09:30
|16:30
|Yatırım Çalışması
|SALACIK MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|22.12.2025
|09:30
|16:30
|Yatırım Çalışması
|MERSİN MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|22.12.2025
|09:30
|16:30
|Yatırım Çalışması
|MEŞELİ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|22.12.2025
|09:30
|16:30
|Yatırım Çalışması
|KALEÖNÜ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|22.12.2025
|09:30
|16:30
|Yatırım Çalışması
|YENİKÖY MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|22.12.2025
|09:30
|16:30
|Yatırım Çalışması
|TÜTÜNCÜLER MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|22.12.2025
|09:30
|16:30
|Yatırım Çalışması
|ORTAKÖY MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|22.12.2025
|09:30
|16:30
|Yatırım Çalışması
|DOLAYLI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|YEŞİLVADİ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|SAYVAN MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|PINARALTI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ÇUKURÇAYIR MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ÇUKURÇAYIR MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|KÖPRÜBASI / TRABZON
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|GÜNDOĞAN MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|NEFSİŞARLI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|TAKAZLI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|AĞAÇLI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|BOZLU MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|GÜRGENLİ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|YEŞİLKÖY MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ÇITLAKLI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|HAYRAT
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|DAĞÖNÜ MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|ÇARSIBASI
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|FENERKÖY MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ÇARSIBASI
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|BÜYÜKDERE MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|ÇAYKARA
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|YAYLAÖNÜ MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|ÇAYKARA
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ŞEKERSU MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|ÇAYKARA
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ÇAYIROBA MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|ÇAYKARA
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|DERİNDERE MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|ÇAYKARA
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ARPAÖZÜ MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|ÇAYKARA
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|DEMİRKAPI MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|ÇAYKARA
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|UZUNGÖL MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|22.12.2025
|09:00
|10:00
|İşletme Bakım Çalışması
|DOĞANKÖY MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|YOMRA
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|İKİSU MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|YOMRA
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|KAŞÜSTÜ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|YOMRA
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|ÇINARLI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|YOMRA
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|PINARLI MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|MAÇKA
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|SEVİNÇ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|MAÇKA
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|YEŞİLTEPE MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|MAÇKA
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|YEŞİLYURT MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|MAÇKA
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ÖRNEKALAN MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|MAÇKA
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|GÜNEY MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|OF
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|CUMHURİYET MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|OF
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|YENİ MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|OF
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|YUKARI KIŞLACIK MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|OF
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ÇUKUROVA MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|OF
|22.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|KABAN MAH.
|19.12.2025
|TRABZON
|OF
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|YENİ MAH.
|15.12.2025
|TRABZON
|OF
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|SULAKLI MAH.
|15.12.2025
|TRABZON
|OF
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|YEMİŞALAN MAH.
|15.12.2025
|TRABZON
|ARAKLI
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|Altyapı Çalışması
|TAŞÖNÜ MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ARAKLI
|21.12.2025
|09:00
|12:00
|İşletme Bakım Çalışması
|MERKEZ MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|ARAKLI
|21.12.2025
|09:00
|12:00
|İşletme Bakım Çalışması
|HÜRRİYET MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|ARSIN
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|Altyapı Çalışması
|YEŞİLYALI MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ARSIN
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|Altyapı Çalışması
|YOLÜSTÜ MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ARSIN
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|Altyapı Çalışması
|YENİKÖY MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ARSIN
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|Altyapı Çalışması
|ÇUBUKLU MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|21.12.2025
|09:00
|15:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ŞİNİK OSB MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|HAYRAT
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|BALABAN MAH.
|15.12.2025
|TRABZON
|HAYRAT
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|GEÇİTLİ MAH.
|15.12.2025
|TRABZON
|HAYRAT
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|YENİKÖY MAH.
|15.12.2025
|TRABZON
|HAYRAT
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|BALABAN MERKEZ MAH.
|15.12.2025
|TRABZON
|DÜZKÖY
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ÇİĞDEMLİ MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|DÜZKÖY
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ÇAL ÇEŞMELER MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|DÜZKÖY
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ÇALKÖY MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|DÜZKÖY
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ÇAL CAMİLİ MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|NEFSİŞARLI MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|CUMHURİYET MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|FATİH MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|KÖPRÜBASI / TRABZON
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ARPALI MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|KÖPRÜBASI / TRABZON
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|BÜYÜKDOĞANLI MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|KÖPRÜBASI / TRABZON
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|BEŞKÖY MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|YEŞİLBÜK MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|GÖLÇAYIR MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|DÜZYURT MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|KUTLUGÜN MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|İNCESU MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|DOLAYLI MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|SUBAŞI MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|BENGİSU MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|21.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|2 NOLU ERDOĞDU MAH.
|17.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|21.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|İNÖNÜ MAH.
|17.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|21.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|1 NOLU ERDOĞDU MAH.
|17.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|21.12.2025
|09:00
|13:00
|İşletme Bakım Çalışması
|2 NOLU BEŞİRLİ MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|21.12.2025
|09:00
|13:00
|İşletme Bakım Çalışması
|KARŞIYAKA MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|21.12.2025
|09:00
|13:00
|İşletme Bakım Çalışması
|2 NOLU BEŞİRLİ MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|21.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|SANAYİ MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|21.12.2025
|08:30
|15:30
|Yatırım Çalışması
|DERECİK MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|21.12.2025
|08:30
|15:30
|Yatırım Çalışması
|DEMİRTAŞ MAH.
|18.12.2025
|TRABZON
|ARSIN
|20.12.2025
|10:00
|15:00
|Altyapı Çalışması
|GÜZELYALI MAH.
|15.12.2025
|TRABZON
|ARSIN
|20.12.2025
|10:00
|15:00
|Altyapı Çalışması
|KARACA MAH.
|15.12.2025
|TRABZON
|ARSIN
|20.12.2025
|10:00
|15:00
|Altyapı Çalışması
|ÖZLÜ MAH.
|15.12.2025
|TRABZON
|ARSIN
|20.12.2025
|10:00
|15:00
|Altyapı Çalışması
|ÇARDAKLI MAH.
|15.12.2025
|TRABZON
|ARSIN
|20.12.2025
|10:00
|15:00
|Altyapı Çalışması
|GÖLCÜK MAH.
|15.12.2025
|TRABZON
|ARSIN
|20.12.2025
|10:00
|15:00
|Altyapı Çalışması
|KONAK MAH.
|15.12.2025
|TRABZON
|ARSIN
|20.12.2025
|10:00
|15:00
|Altyapı Çalışması
|HARMANLI MAH.
|15.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|20.12.2025
|09:30
|16:30
|Yatırım Çalışması
|DOLAYLI MAH.
|12.12.2025
|TRABZON
|HAYRAT
|20.12.2025
|09:30
|13:30
|İşletme Çalışması
|SARMAŞIK MAH.
|17.12.2025
|TRABZON
|KÖPRÜBASI / TRABZON
|20.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|GÜNDOĞAN MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|KÖPRÜBASI / TRABZON
|20.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|FİDANLI MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|KÖPRÜBASI / TRABZON
|20.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|AKPINAR MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|KÖPRÜBASI / TRABZON
|20.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|BEŞKÖY MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|KÖPRÜBASI / TRABZON
|20.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|YAĞMURLU MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|KÖPRÜBASI / TRABZON
|20.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|BÜYÜKDOĞANLI MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|KÖPRÜBASI / TRABZON
|20.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ÇİFTEKÖPRÜ MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|KÖPRÜBASI / TRABZON
|20.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ARPALI MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|KÖPRÜBASI / TRABZON
|20.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|PINARBAŞI MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|KÖPRÜBASI / TRABZON
|20.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|GÜNEŞLİ MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|KUTLUCA MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|AKKESE MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|NEFSİŞARLI MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|TAKAZLI MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|AĞAÇLI MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|BOZLU MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|GÜRGENLİ MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|YEŞİLKÖY MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ÇITLAKLI MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|DERNEKPAZARI
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|AKKÖSE MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|DERNEKPAZARI
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|MERKEZ MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|SALPAZARI
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ÇARLAKLI MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|Altyapı Çalışması
|DEĞİRMENDERE MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|Altyapı Çalışması
|ESENTEPE MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|Altyapı Çalışması
|ÇÖMLEKÇİ MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|Altyapı Çalışması
|SANAYİ MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|Altyapı Çalışması
|KAYMAKLI MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|KALKINMA MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|ÜNİVERSİTE MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|AYVALI MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|GÜNDOĞDU MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|DOĞANÇAY MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|FATİH SULTAN MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|YEŞİLHİSAR MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|GÜRBULAK MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|AĞILLI MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|ORTAHISAR
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|GÜRBULAK MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|AKÇAABAT
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|DERECİK MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|OF
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|İRFANLI MAH.
|15.12.2025
|TRABZON
|OF
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ÇAMLI MAH.
|15.12.2025
|TRABZON
|OF
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ÇAMLITEPE MAH.
|15.12.2025
|TRABZON
|OF
|20.12.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|KİRAZ MAH.
|15.12.2025
|TRABZON
|SÜRMENE
|20.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|KAHRAMAN MAH.
|16.12.2025
|TRABZON
|SÜRMENE
|20.12.2025
|09:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|KOYUNCULAR MAH.
|16.12.2025