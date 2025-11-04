Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Liverpool'un konuğu Real Madrid: Arda Güler, 'düşmanına' karşı

Liverpool'un konuğu Real Madrid: Arda Güler, 'düşmanına' karşı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Liverpool&#039;un konuğu Real Madrid: Arda Güler, &#039;düşmanına&#039; karşı
UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Liverpool, Arda Güler, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Arda Gülerli Real Madrid, zorlu deplasmanda Liverpool ile kozlarını paylaşıyor. Anfiel'daki mücadeleye milli yıldızımız Arda Güler, 11'de başladı. İlk üç maçını kazanarak Devler Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Real, Frankfurt galibiyetiyle nefes alan Liverpool karşısında üç puanı hedefliyor. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Avrupa'nın iki devi Liverpool ve Real Madrid, Anfiel'da karşı karşıya geliyor. 

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR

LIVERPOOL 0-0 REAL MADRID

Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İngiliz temsilcisi Liverpool ile deplasmanda 3 puan için savaşıyor.

REAL KAYIPSIZ İLERLİYOR

Devler Ligi'nde bu sezon hiç puan kaybetmeyen eflatun beyazlılar, iki galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Kırmızılılar karşısında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. 

Son haftalarda art arda kötü sonuçlar elde eden Liverpool ise Eintracht Frankfurt galibiyetinin ardından Real'i de kayıpsız geçerek yeniden seri hedefliyor.

ARDA GÜLER 11'DE 

Liverpool'un 11'i: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.

Real Madrid'in 11'i: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Arda Güler, Vinicius, Mbappe.

İSPANYOL BASINI TARTIŞMAYI HATIRLATTI

İspanyol basını, Liverpool - Real Madrid maçı öncesi Arda Güler ve Macar futbolcu Szoboszlai arasında milli takımda yaşanan gerginliği hatırlattı.

Real Madrid'in Liverpool maçı 11'i belli oldu: Arda Güler, 'düşmanına' karşı - 1. Resim

EN BÜYÜK DÜŞMANINA KARŞI

Arda Güler ve Liverpoollu Dominik Szoboszlai arasında milli takımda yaşanan tartışma nedeniyle kıvılcımların çıkabileceği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Macaristan'ı 3-0 yendiği maçta Arda ile Szoboszlai arasında yaşanan tartışma, sosyal medyada devam etmişti. Arda Güler son olarak, "Bu adam şaka gibi. 6 gol seni susturmaya yetmez mi?" diyerek Szoboszlai'yi kast etmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

